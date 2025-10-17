DIEFFEPIU - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DIEFFEPIU », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Présente sur le marché italien et international du système de moustiquaires depuis plus de trente ans, DIFRANCO a procédé à une transformation d'entreprise, en se scindant en DI FRANCO HOLDING et DIEFFEPIU SRL.

Propriété unique, gestion unique, pour offrir aux clients à travers DIEFFEPIU SRL un service compétent et dynamique, attentif aux besoins du marché, à l'innovation et à la technologie.

Le savoir-faire de DIEFFEPIU SRL :

Conception et production de systèmes et de machines pour toutes sortes de moustiquaires et réalisation de projets personnalisés sur demande spécifique des clients.