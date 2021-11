Diffazur Piscines, leader européen de la construction de piscines en béton armé.

Avec plus de 45 ans d’expérience dans la construction de piscines en béton armé, Diffazur vous offre un savoir-faire et une technique unique, reconnue pour sa qualité et durabilité. C’est en effet en 1974 que Diffazur a révolutionné le marché de la construction de piscines en France en important la forme libre permettant ainsi la construction de piscines toutes formes, toutes dimensions.

Nos piscines s’intègrent partout, adoptent toutes les formes et répondent à toutes vos envies, tous vos projets, même les plus imaginatifs. Loin des matériaux plastiques et des préfabriqués éphémères, Diffazur construit sur-mesure votre piscine en béton armé. Vous bénéficiez d’une variété infinie de solutions et de prix.

Premier constructeur de piscines européen, Diffazur demeure la référence dans la construction de piscines en béton armé.