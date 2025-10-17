La marque DiO voit le jour et donne le ton à l’activité domotique développée par Chacon. Avec un écosystème complet d’émetteurs et de récepteurs pour une maison connectée, la gamme DiO permet de contrôler les luminaires et motorisations à distance, sans devoir tirer de câbles.



En 2015, les deux marques - DiO et Chacon - décident d’adopter un positionnement différent:

Chacon s’oriente davantage vers les ‘Smart Home Devices’, produits innovants et intelligents pour la maison afin d’augmenter le confort des consommateurs au quotidien et dans les produits connectés autonomes pour faciliter l’accès à l’univers de la maison connectée ;

DiO Connected Home offre quant à elle un écosystème maison connectée complet grâce à sa centrale de domotique HomeBox, son application mobile DiO, et ses accessoires fonctionnant sous le protocole radio edisio, spécialement conçu pour la maison connectée

En 2013, DiO élargit sa gamme avec de nouveaux variateurs universels, compatibles avec les différents types d’ampoules sur le marché. ; de plus, un véritable coup d’accélérateur est donné à la marque grâce au partenariat avec la start-up belge Smart Technology, spécialisée en domotique et technologie sans fil.



Sous son label « Connected Home », DiO complète son écosystème avec une nouvelle gamme de produits plus performants grâce à sa centrale de domotique HomeBox, son application mobile DiO, et ses accessoires fonctionnant sous le protocole radio edisio, spécialement conçu pour la maison connectée.



Une société spécialisée et engagée avec ces clients partenaires !



La grande distribution, les grossistes en bricolage et Internet constituent le portefeuille principal de DiO, actuellement réparti entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, le Portugal...