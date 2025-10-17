Direction centrale du Service d'infrastructure de la Défense - Batiweb

Direction centrale du Service d'infrastructure de la Défense
78000 VERSAILLES
France
Avec l’un des plus vastes domaines immobiliers de l’Etat, le Service d’infrastructure de la Défense (SID) est l’expert en matière d’infrastructure et d’énergie du ministère des Armées.
Service interarmées, le SID construit, entretient et administre l’ensemble du domaine immobilier du ministère. Il assure le soutien et l’adaptation des infrastructures des armées, directions et services en métropole, en Outre-mer et à l’étranger, ainsi que le soutien au stationnement des Forces en opérations extérieures (OPEX).
Rattaché au Secrétariat général pour l’administration (SGA), il est le référent ministériel en matière de construction, de maintenance immobilière, de maîtrise de l’énergie non stockée et de gestion administrative et technique du patrimoine.
Le savoir-faire de la Direction centrale du Service d'infrastructure de la Défense :
- Contrat opérationnel : Répondre aux besoins en infrastructure des forces en tout temps et en tous lieux (dissuasion, opérations extérieures, infrastructures opérationnelles sur le territoire national, prévention des crises)
- Construction et Maintenance : Piloter les opérations de construction, de rénovation et de maintien en condition des ouvrages en maîtrisant les coûts et les délais.
- Environnement et énergie : Maîtriser et optimiser les consommations énergétiques du patrimoine immobilier du ministère. Intégrer aux projets d’infrastructure les enjeux liés au développement durable.
- Compétence et expertise : Accompagner le commandement des armées, directions et services dans leurs besoins, la pertinence des investissements et la faisabilité de ses projets (délais, coûts). Apporter les compétences techniques, administratives et juridiques pour répondre aux spécificités des infrastructures militaires.