Direction centrale du Service d'infrastructure de la Défense - Batiweb

Avec l’un des plus vastes domaines immobiliers de l’Etat, le Service d’infrastructure de la Défense (SID) est l’expert en matière d’infrastructure et d’énergie du ministère des Armées.

Service interarmées, le SID construit, entretient et administre l’ensemble du domaine immobilier du ministère. Il assure le soutien et l’adaptation des infrastructures des armées, directions et services en métropole, en Outre-mer et à l’étranger, ainsi que le soutien au stationnement des Forces en opérations extérieures (OPEX).

Rattaché au Secrétariat général pour l’administration (SGA), il est le référent ministériel en matière de construction, de maintenance immobilière, de maîtrise de l’énergie non stockée et de gestion administrative et technique du patrimoine.

Le savoir-faire de la Direction centrale du Service d'infrastructure de la Défense :