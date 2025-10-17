DISPART DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
60550 VERNEUIL EN HALATTE
France
Dispart’ : la marque de distribution spécialisée en pièces détachées chauffage.
Plus de 250 points de vente en France pour mieux vous servir.
Plus de 6000 références en stock permanent :
- Pièces détachées chauffage d’origine constructeurs
- Accessoires et composants standards
- Circulateurs, pompes et régulations pour chauffages collectifs
- Equipement de chaufferie
- Matériel de maintenance
Dispart est le spécialiste des pieces detachées pour le chauffage, les chauffes-eau, les ballons d'eau chaude,...
Simplifiez votre recherche de pièces détachées chauffage d’origine constructeur ou pièces standard
Résistance steatite Ariston 2000w diamètre 33 220 volts réf 396117-01
Résistance stéatite mono diamètre 32
Résistance thermoplongeur Ariston 2400 watt réf 61401777
Résistance blindée mono 2400W
Résistance thermoplong. Ariston 2500w réf 816098
Résistance thermoplongeur. 2500w réf 816098 5 trous
Anode protech externe Ariston réf : 340407
Anode pour chauffe eau Ariston
Joint de bride 5 trous Ariston réf : 924001
Joint de résistance chauffe, convient pour la résistance 816098
Thermostat LG270 embrochable pour chauffe eau THERMOR réf 070070
Thermostat de chauffe eau embrochable longueur 270 Monophasé
Thermostat Cotherm BTS tri Ariston réf : 099040
Thermostat de chauffe eau tri à bulbe LG 450
Platine thermoplongeur 1650w Ariston réf 099004
Elément blindé 1650W mono fourni avec platine anode et joint convient pour ATLANTIC/DE DIETRICH
Joint tous modele sfdt Ariston réf : 099060
Joint de chauffe eau ATLANTIC, convient pour tous les modèles.
Elément bar 1800 Watt TC D47 Ariston réf 0601753
Elément barillet 1800W Tous courants diamètre 47, convient pour Atlantic/De Dietrich/Sauter/Thermor