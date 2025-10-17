ConnexionS'abonner
DISPART DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

2, rue des Charmes
60550 VERNEUIL EN HALATTE
France
Dispart’ : la marque de distribution spécialisée en pièces détachées chauffage.
Plus de 250 points de vente en France pour mieux vous servir.

Plus de 6000 références en stock permanent :

  • Pièces détachées chauffage d’origine constructeurs
  • Accessoires et composants standards
  • Circulateurs, pompes et régulations pour chauffages collectifs
  • Equipement de chaufferie
  • Matériel de maintenance


Dispart est le spécialiste des pieces detachées pour le chauffage, les chauffes-eau, les ballons d'eau chaude,...


Simplifiez votre recherche de pièces détachées chauffage d’origine constructeur ou pièces standard

