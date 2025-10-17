Pour obtenir une information de la part de la marque « DISPATCHER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DISPATCHER facilite la planification des hommes et des machines et simplifie le processus de location. C’est la solution digitale d’exploitation de chantiers préférée des TPE & PME.

Le BTP À l’aube de sa transformation digitale.

Le BTP est un secteur qui rentre dans une phase de transition digitale. C’est aujourd’hui un fait et c’était une conviction forte portée par DISPATCHER lors sa création en 2013. Le numérique, l’innovation et le BTP sont l’ADN de l’entreprise.

Notre mission : Faire gagner en productivité et en confort d’organisation le BTP avec un outil simple. DISPATCHER est aujourd’hui une entreprise indépendante en forte croissance d’une quinzaine de personnes basée à Paris.

La plateforme est utilisée quotidiennement par des grands comptes pour organiser les agences travaux et les équipes ou passer des commandes de locations.

DISPATCHER propose une plateforme métier web et mobile prête à l’emploi et à l’état de l’art de la technologie et du numérique.

En complément de la solution technique, DISPATCHER propose une approche conseil avec un accompagnement à la conduite du changement. Les équipes sont principalement composées de développeurs et de chefs de projet métier.

Grâce aux nouveaux outils numériques, des gains opérationnels forts peuvent être dégagés.

La transition digitale du BTP doit être accompagnée par des outils fonctionnels, performants et pragmatiques.

L’innovation ne doit pas incarner de « gadgets numériques » mais des outils pensés pour une expérience utilisateur optimale et un bénéfice immédiat & mesurable. L’innovation technologique doit être au service des principaux acteurs d’un chantier BTP – Chef de chantier, Conducteur de travaux, Directeur exploitation, Dispatcher, Fonction support, Loueur.

Le savoir-faire de DISPATCHER :

Le planning Dispatch

DISPATCHER permet de réaliser son planning en agence au niveau local, de piloter les affectations au niveau global et d’échanger des moyens humains ou matériels entre les agences.

Dispatcher est un système communicant entre le chantier et l’agence permettant d’échanger des besoins en main d’œuvre, en matériel ou en transport.

Location Machine

Profitez d’un outil digital unique permettant de consulter, commander, réceptionner des machines de location avec ou sans chauffeur.

Vous pouvez personnaliser vos loueurs, vos réseaux et votre écosystème ainsi que modéliser vos accords-cadres.

Dispatcher Location est à destination des entreprises qui réalisent des achats significatifs de location.

Tracker

Véritable système « plug and play » dédié au BTP, les trackers utilisent le réseau sigfox et permettent de suivre les données de géolocalisation et les heures d’utilisation des machines, bennes et camions. DISPATCHER Tracker fournit un outil unique qui fonctionne avec tous types de machine et une plateforme d’exploitation.