Le 5 décembre, Frank Gehry s’est éteint à l’âge 96 ans. Des messages émus ont vite été adressés à l’architecte américano-canadien, reconnu pour son œuvre déconstructiviste.

L’architecte américano-canadien Frank Gehry est mort à 96 ans, le vendredi 5 décembre, le « matin dans sa maison de Santa Monica à l'issue d'une courte maladie respiratoire », a indiqué son équipe auprès de l’AFP.

Né Frank Owen Goldberg à Toronto (Canada) le 28 février 1929, Frank Gehry grandit dans une famille modeste et juive. Celle-ci déménage en 1947 à Los Angeles (États-Unis), où il étudiera l’architecture à l’Université de Californie du Sud. Une fois son diplôme en poche en 1954, il change son nom, afin de se protéger contre l’antisémitisme.

Son parcours comprend des cours d’urbanisme à Harvard Graduate School of Design de l'université Harvard puis un voyage d’études, durant lequel il atterrit en France. Fort des connaissances et d’expériences en agence, M. Ghery fonde son agence Frank O. Gehry and Associates Inc. en 1962, à Los Angeles.

Bien qu’il ait refusé toute étiquette, l’architecte est reconnu pour son appartenance au déconstructivisme. Ce courant intellectuel, théorisé en 1960 par le philosophe Jacques Derrida, prône en architecture des formes abstraites et non linéaires, rompant avec les codes traditionnels.

« Proche de l’avant-garde californienne des années 1970, il expérimente de nouveaux principes d’écriture architecturale, notamment par le détournement de matériaux bruts et industriels », décrit plutôt la Cité de l’Architecture et du Patrimoine dans un communiqué.

60 ans de carrière, des États-Unis à l’Asie

Des principes qu’on retrouve dans sa première œuvre notable : sa maison, la Residence Gehry conçue en 1978 à Santa Monica. Face à l’océan Pacifique, cet ancien bungalow de style colonial hollandais a fait l’objet d’une rénovation-extension, à partir de matériaux industriels (métal ondulé, grillage). En résulte une résidence aux contours déstructurés et futuristes, devenue une attraction touristique.



En 1984, le bâtiment qu’il conçoit pour la faculté de droit de Loyola à Los Angeles sort de terre. Ses formes bétonnées et géométriques se marient avec un jaune vif.

1989 marque la réalisation du Vitra Design Museum, à Weil am Rhein (Allemagne), enchevêtrement de tours, rampes et cubes, où la lumière naturelle est distribuée par de ouvertures en toiture. Frank Gehry remporte cette même année le Prix Pritzker, célébrant une carrière qui s’étendra sur 60 ans, et aussi bien en Amérique, en Europe qu’en Asie.

On se rappelle de l’ouverture du musée Guggenheim à Bilbao (Espagne) en 1997. Son ossature en titane, verre et calcaire souligne le goût de Gehry pour les lignes asymétrique et pittoresques. Il en va de même pourla Maison dansante à Prague (Tchéquie), érigée en 1996.

On lui doit également la tour résidentielle Opus à Hong Kong. Achevé en 2012, cet immeuble de 12 étages mêle surfaces vitrées et tours rectangulaires, le tout dans un écrin verdoyant. N’oublions pas non plus la Maison Louis Vuitton à Séoul (Corée du Sud), véritable travail de dentelle, entre lignes tantôt ondulées, tantôt toute droites.

Mais l’une de ses dernières œuvres demeure la Fondation Louis Vuitton à Paris (France) en 2014. Cette structure futuriste, de béton et de verre, détonne à côté du Jardin d’acclimatation du bois de Boulogne, à l’ouest de la capitale.

« Avec la Fondation Louis Vuitton pour la Création, il a donné à Paris, à la France, son plus beau chef d'oeuvre et l'expression la plus élevée de sa puissance créatrice, à la hauteur de l'amitié qu'il portait à notre ville et de l'affection qu'il témoignait à notre culture », salue Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH.

L'orchestre philharmonique de Los Angeles, occupant la salle de concert Walt Disney, qu’il a pensée en 2003, regrette cet architecte à « l’imagination audacieuse ».



Par Virginie Kroun

