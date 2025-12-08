Le marché poursuit sa reprise en France avec 13,2 milliards d’euros de nouveaux prêts en octobre. Sans compter un taux stable à 3,09 % et des volumes en hausse sur 10 mois.

En octobre, le marché du crédit immobilier en France a poursuivi sa reprise, enregistrant une hausse de 3 % des montants accordés en un mois, d’après les données publiées par la Banque de France, le lundi 8 décembre.

Le montant des nouveaux prêts octroyés en octobre, excluant les renégociations et corrigé des variations saisonnières, s’est élevé à 13,2 milliards d’euros, soit une hausse de 400 millions par rapport à septembre.

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits est resté inchangé à 3,09 %. Il s’élevait encore à 3,32 % en janvier. Bien qu’il demeure nettement inférieur au pic observé début 2024 (4,17 %), il ne recule plus que très faiblement depuis six mois.

Les montants accordés en hausse de 37 % en 2025

Entre la mi-2022 et le début de 2024, les montants de crédits immobiliers ont nettement chuté, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) relevait progressivement ses taux directeurs pour freiner l’inflation en Europe.

Ces hausses ont ensuite entraîné une montée des taux d’intérêt des prêts immobiliers. Depuis, ceux-ci refluent progressivement, à mesure que la BCE assouplit sa politique monétaire et abaisse ses taux directeurs, sur fond de recul de l’inflation.

De quoi relancer le marché du crédit immobilier : sur les dix premiers mois de 2025, les montants accordés ont été supérieurs de 37 % à ceux enregistrés sur la même période l’an dernier.

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)