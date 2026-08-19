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DISTRAME - Batiweb

DISTRAME

Parc du Grand Troyes, 40 Rue de Vienne
10300 SAINTE-SAVINE
France
Site web de la marque

Distrame est une entreprise française spécialisée dans la distribution d’appareils de mesure électriques, électroniques, physiques et mécaniques. Elle accompagne les professionnels de l’industrie, du bâtiment, de l’énergie, des télécommunications, de la maintenance et de l’enseignement technique dans le choix de solutions fiables et adaptées à leurs applications.

L’offre de Distrame comprend notamment des multimètres, oscilloscopes, analyseurs d’énergie, testeurs d’installations électriques, caméras thermiques, appareils de mesure de la qualité de l’air, analyseurs de combustion, équipements pour installations photovoltaïques et instruments de contrôle non destructif. L’entreprise propose également des solutions dédiées aux réseaux électriques, à la fibre optique, à la maintenance industrielle et aux essais en laboratoire.

Au-delà de la vente d’instruments de test et de mesure, Distrame développe des services intégrés de métrologie, d’étalonnage, de réparation, de location, de formation et de gestion de parcs d’appareils. Son expertise couvre aussi l’efficacité énergétique, la supervision des consommations, les capteurs IoT, les collecteurs de données et les solutions destinées à la gestion technique des bâtiments.

Présente depuis plus de 45 ans, Distrame sélectionne des équipements professionnels auprès de marques reconnues et développe également ses propres solutions d’instrumentation. Certifiée ISO 9001:2015, l’entreprise place la qualité, la fiabilité des équipements et l’accompagnement technique au cœur de son activité.

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