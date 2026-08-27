Eiffage : bénéfice net en hausse de 12 % au S1 2026

Eiffage voit son bénéfice net progresser de 12 %, à 342 millions d’euros, au premier semestre 2026 et confirme ses objectifs pour l'année en cours.

Eiffage a publié mercredi 26 août 2026 un communiqué faisant état d’une hausse de 12 % de son bénéfice net au premier semestre, à 342 millions d’euros. Le groupe français de BTP, d’infrastructures et de concessions de transport est porté par ses activités de travaux tandis que ses concessions autoroutières pâtissent des prix élevés des carburants.

Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du groupe progresse de 2,3 %, à 12,2 milliards d’euros. Le carnet de commandes atteint 31,5 milliards d’euros, en hausse de 7% sur un an, « en progression dans toutes les branches », indique Eiffage dans son communiqué.

« Dans les travaux, la performance opérationnelle est solide et la visibilité reste très bonne », a déclaré son PDG Benoît de Ruffray. « Dans les concessions, la performance est affectée par la baisse du trafic autoroutier des véhicules légers compte tenu de la persistance du prix du carburant élevé, conséquence directe du conflit au Moyen-Orient », a-t-il ajouté.

La construction et l’énergie tirent l’activité

Dans la construction, le chiffre d’affaires s’établit à 2,11 milliards d’euros, en progression de 5 %. En France, la hausse est de 6,9 %, l’activité « continue de bénéficier de la montée en puissance de plusieurs grands projets et d'une base de comparaison favorable, en particulier en immobilier ».

Eiffage Énergie Systèmes affiche pour sa part une croissance de 4,8 % sur le semestre, à 3,95 milliards d’euros. Après un premier trimestre stable, la branche a enregistré une « nette reprise » au deuxième trimestre, avec une progression de 6,6 %.

L’activité infrastructures est restée stable, avec un chiffre d’affaires de 4,23 milliards d’euros. Dans les concessions, le chiffre d’affaires recule de 0,4 %, à 1,9 milliard d’euros.

Un léger repli attendu dans les concessions

Eiffage confirme ses perspectives pour 2026, avec une « croissance d'activité d'une ampleur moindre qu'en 2025 et de nouvelle amélioration du résultat opérationnel courant et du résultat net part du groupe ».

Dans les activités de travaux, le groupe prévoit une légère progression du chiffre d’affaires dans les branches infrastructures et construction. Eiffage Énergie Systèmes devrait également poursuivre sa croissance, mais « d'une ampleur moindre qu'en 2025 ». La marge opérationnelle est attendue en hausse.

Les perspectives sont en revanche moins favorables pour les concessions. Eiffage anticipe désormais un léger recul du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel par rapport à 2025, toujours lié à la baisse du trafic routier.

« Ces résultats au semestre nous permettent de confirmer les perspectives de hausse de l'activité et des résultats pour le groupe en 2026 », a conclu Benoît de Ruffray.

Avec AFP