DISTRILABO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DISTRILABO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis plus de 40 ans, Distrilabo est le spécialiste en France de :

La pression

La température

Le niveau

Le débit

Une gamme de produits adaptée au marché :

Industriel

Chauffage

Climatisation

Nos engagements :

Une équipe de collaborateurs là pour garantir votre satisfaction grâce à une excellente formation technique

Un stock important nous permettant une logistique rapide

Une organisation interne rigoureuse

Un SAV performant

Un laboratoire de mesure :

D'étalonnage de pression et de température (de -1 à 7000 bar / -55 à 200°C)

De montage de séparateurs

De calibration de sondes de température et de niveau

Nous nous adressons aux : Clients finaux/usines, Intégrateurs, Installateurs, Fabricants

Et dans les domaines Naval, Pharmacie, Process, Agroalimentaire, Transport, Energies, Industrie