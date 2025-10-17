DISTRILABO - Batiweb

ConnexionS'abonner
DISTRILABO

3 AV DE L ENERGIE
67800 BISCHHEIM
France
Site web de la marque

Depuis plus de 40 ans, Distrilabo est le spécialiste en France de : 

  • La pression
  • La température
  • Le niveau
  • Le débit

Une gamme de produits adaptée au marché :

  • Industriel
  • Chauffage
  • Climatisation

Nos engagements :

  • Une équipe de collaborateurs là pour garantir votre satisfaction grâce à une excellente formation technique
  • Un stock important nous permettant une logistique rapide
  • Une organisation interne rigoureuse
  • Un SAV performant

Un laboratoire de mesure : 

  • D'étalonnage de pression et de température (de -1 à 7000 bar / -55 à 200°C)
  • De montage de séparateurs
  • De calibration de sondes de température et de niveau

Nous nous adressons aux : Clients finaux/usines, Intégrateurs, Installateurs, Fabricants

Et dans les domaines Naval, Pharmacie, Process, Agroalimentaire, Transport, Energies, Industrie

