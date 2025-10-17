DISTRILABO - Batiweb

DISTRILABO
67800 BISCHHEIM
France
Depuis plus de 40 ans, Distrilabo est le spécialiste en France de :
- La pression
- La température
- Le niveau
- Le débit
Une gamme de produits adaptée au marché :
- Industriel
- Chauffage
- Climatisation
Nos engagements :
- Une équipe de collaborateurs là pour garantir votre satisfaction grâce à une excellente formation technique
- Un stock important nous permettant une logistique rapide
- Une organisation interne rigoureuse
- Un SAV performant
Un laboratoire de mesure :
- D'étalonnage de pression et de température (de -1 à 7000 bar / -55 à 200°C)
- De montage de séparateurs
- De calibration de sondes de température et de niveau
Nous nous adressons aux : Clients finaux/usines, Intégrateurs, Installateurs, Fabricants
Et dans les domaines Naval, Pharmacie, Process, Agroalimentaire, Transport, Energies, Industrie