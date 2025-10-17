DUBOURGEL by BEMIS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « DUBOURGEL by BEMIS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Créée en 1945, notre société est une entreprise familiale française basée à Fontaine dans l'agglomération grenobloise.

À l'origine fabricant d'abattants de WC en bois, nous avons évolué vers l'injection plastique et la fabrication de produits en thermodurcissables, et acquis un véritable savoir- faire technique dans les produits sanitaires de qualité distribués par les plus grands réseaux de grossistes professionnels.

Certains de nos produits, qui apportent une plus value importante pour le consommateur final, sont également vendus dans les magasins de bricolage.

En 2010, nous avons intégré la société MPMP, spécialiste des mécanismes de chasse d'eau, qui dispose d'une gamme très complémentaire et trouve pleinement sa place dans notre nouveau catalogue.

Le savoir-faire de Dubourgel by Bemis :