Pour obtenir une information de la part de la marque « DUPLACH GROUP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Duplach group est une société fondée en 2010 qui se consacre à la création de receveurs de douche, en matériaux résineux, charges minérales et gel Coat.

Un matériau antibactérien très résistant préparé pour votre usage personnel. Duplach group est également un producteur de meubles de salles de bain.

Nos principaux objectifs sont les principales base de la qualité du prix et du produit répondant également au défi d’offrir le meilleur produit jour après jour.

Ces dernières années, le group Duplach a atteint ses objectifs de croissance internationales à la fois au sein de l’UE, sur des marchés aussi éxigeants que l’Italie ou la France, et en dehors de celle-ci.

Tout cela grâce à la confiance que nos clients et notre équipe professionnelle nous accordent chaque jour.

Le savoir-faire de DUPLACH Group :