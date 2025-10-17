Pour obtenir une information de la part de la marque « DURUS SECURITE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DURUS SECURITE sécurise votre habitation ou votre local contre les risques d’intrusion et de squat, de dégradation pour quelques jours ou plusieurs mois.

DURUS SECURITE vous propose un dispositif anti-squat qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années auprès des particuliers et des professionnels (bailleurs, gestionnaires de patrimoine, assureurs).

DURUS SECURITE met à votre disposition la location de nombreux dispositifs de sécurisation anti-squat (porte et panneaux anti-intrusion et anti-squat, alarmes, alarmes vidéo, etc …)

DURUS SECURITE intervient pour gérer les après-sinistres des compagnies d’assurance.

Nous vous proposons aussi un SYSTÈME COMPLET de Vidéosurveillance avec Caméras autonomes et Centre de Surveillance Intégré.

Le savoir-faire de DURUS SECURITE :

portes et panneaux blindés anti squat

matériel anti intrusion

systèmes d’alarme

systèmes de vidéo protection autonomes

caméra nomade

gardiennage

DURUS SECURITE sécurise :