DURUS SECURITE

86 avenue Louis Roche - Bâtiment B306
92230 GENNEVILLIERS
France
DURUS SECURITE sécurise votre habitation ou votre local contre les risques d’intrusion et de squat, de dégradation pour quelques jours ou plusieurs mois.

DURUS SECURITE vous propose un dispositif anti-squat qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années auprès des particuliers et des professionnels (bailleurs, gestionnaires de patrimoine, assureurs). 

DURUS SECURITE met à votre disposition la location de nombreux dispositifs de sécurisation anti-squat (porte et panneaux anti-intrusion et anti-squat, alarmes, alarmes vidéo, etc …)

DURUS SECURITE intervient pour gérer les après-sinistres des compagnies d’assurance.

Nous vous proposons aussi un SYSTÈME COMPLET de Vidéosurveillance avec Caméras autonomes et Centre de Surveillance Intégré.

Le savoir-faire de DURUS SECURITE

  • portes et panneaux blindés anti squat
  •  matériel anti intrusion
  •  systèmes d’alarme
  •  systèmes de vidéo protection autonomes
  •  caméra nomade
  •  gardiennage

DURUS SECURITE sécurise

  • Bailleurs sociaux
  • Chantiers BTP et Echafaudages
  • Professionnels de l’Immobilier
  • Particuliers commerçants
  • Mairies et polices municipales
     
