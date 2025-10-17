DW VERBUNDROHR GMBH - MULTIBO

En tant qu'équipe expérimentée, un réseau d'entreprises s'est formé autour des systèmes MULTITUBO, qui a mis sur le marché un concept entrepreneurial réussi en très peu de temps.

Ce concept se concentre sur les points clés suivants :

La plus haute qualité :

Le tuyau composite multicouche est le matériau de tuyau « le plus récent » sur le marché. C'est pourquoi on ne voit pas la fin de ses possibilités avant longtemps. L'exemple actuel en est la technologie de soudage nouvellement développée pour les tubes composites multicouches, qui offre de nombreux avantages dans les grandes dimensions à partir de 40 mm. Pour que de tels développements soient possibles en premier lieu, un savoir-faire et une qualité de production sont nécessaires.

Souplesse :

La flexibilité dans la pratique est rendue possible par un mélange de facteurs : Tout d'abord, avant le travail, à travers le calcul. Avec les différentes technologies de connexion des systèmes MULTITUBO, l'utilisateur peut déjà augmenter son champ d'action dans le calcul. Lors de la mise en œuvre du projet, ce périmètre n'est pas rendu plus difficile par des outils différents, de nouvelles dimensions ou un mélange de matériaux. Tous les produits sont entièrement compatibles dans les mêmes dimensions de tuyau !

Protection environnementale :

De notre point de vue, le tube composite multicouche est le matériau idéal pour l'installation : en tant que matériau composite moderne, il remplit un profil de haute performance et économise constamment les ressources dans la production en raison de la réduction du métal à forte intensité énergétique contenu. De plus, le PE-RT est entièrement recyclable et peut donc être réinjecté dans le cycle des matières premières après utilisation.

Bien sûr, il existe des produits moins chers sur le marché, nous en sommes conscients. Il existe également des systèmes avec une portée plus profonde. Mais y trouvez-vous aussi la puissance de l'innovation, la qualité élevée et constante et le haut niveau de service ? Pour nous, le prix n'est qu'un des nombreux facteurs qui peuvent garantir un succès à long terme dans la pratique.

Concept réussi :

Notre succès a confirmé que nous avions raison avec notre concept : nous n'aurions pas pu générer une telle croissance si nous avions eu tort de développer des connexions supplémentaires. Nos clients ont reconnu qu'avec les systèmes MULTITUBO, ils disposent d'un système qui offre flexibilité et sécurité à une époque de concurrence croissante.

Le savoir-faire MULTIBO :