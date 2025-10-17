ECL ECONET - Batiweb

ConnexionS'abonner
ECL ECONET

ZA Les Petites Landes
44360 Cordemais
France
ECL : Ne gaspillez plus vos eaux usées ! Solutions de traitement des eaux polluées

Implanté à Cordemais, près de Nantes (44), ECL a créé sa propre station de lavage permettant initialement de traiter les eaux de rinçage cimenteuse des chantiers du BTP.

L’entreprise s’est développée et compte aujourd’hui différentes solutions environnementales adaptées à vos chantiers de BTP et travaux industriels pour le recyclage des eaux polluées.

ECL a développé une gamme de stations et de supports pour répondre techniquement et en toute sécurité à vos demandes et vous garantit un matériel performant, durable, modulable et simple d’utilisation.

Nous réalisons également des études et nous fabriquons des machines à la demande.

Son système unique est incorporé au sein d’une seule et même cuve ce qui permet à l’eau filtrée d’être immédiatement traitée. Cette injection de CO2 instantanée et maîtrisée est un réel gain de temps.

Le système breveté ECONET et ses équipements se louent et se vendent sur tout le territoire.

Le savoir-faire d’ECL :

  • Stations ECONET
  • Cuve de stockage
  • Bac de décantation
  • Stations + supports

 

