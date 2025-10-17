ECOBULLES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ECOBULLES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Créée en 1991, ÉCOBULLES® est une société champenoise spécialisée dans la technologie d’injection de CO2 dans l’eau pour le traitement du calcaire, résolument tournée vers la protection de l’environnement.

A la demande de marques prestigieuses de Champagne, ÉCOBULLES a mis au point un procédé permettant de lutter contre le calcaire sur les chaînes d’embouteillage.

Au regard des excellents résultats obtenus, les techniciens travaillant sur ces chaînes d’embouteillage ont demandé de dimensionner un appareil adapté à leur propre habitation.

ÉCOBULLES pour l’habitat était né.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués en France dans la Marne. Les composants de nos matériels sont essentiellement d’origine française, allemande et italienne.

Une logique économique responsable.

Une technologie dédiée à l’Environnement.

Toutes nos applications et brevets sont motivés par des économies d’eau et d’énergie, ainsi que la diminution des rejets polluants et des pesticides. En effet, à travers ses différentes applications, notre technologie permet de neutraliser à ce jour plus de 250 tonnes de CO2 par an, et ce n’est que le début…

Le respect de nos clients.

Par la qualité de nos procédés, par le respect de la promesse client mais aussi par le discours tenu auprès de nos partenaires installateurs à savoir, ne jamais « harceler » par des relances incessantes et ne jamais vouloir « forcer » la décision d’un client.

Le savoir-faire d’Ecobulles :