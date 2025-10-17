ECOFIBRE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ECOFIBRE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ECOFIBRE : Spécialiste du géotextiles non tissés.

La famille Villani opère depuis toujours dans le secteur du textile et des matières premières, cela a commencé en 1935 avec la régénération et le recyclage des fameux "chiffons" typiques de la réalité de Prato.

Dans les années 1970, celle-ci s'est transformée en un secteur innovant de commercialisation et de transformation de fibres synthétiques et artificielles. À la fin des années 90, les premières usines ont été installées à l'intérieur de l'usine actuelle, qui est devenue plus tard les lignes de production actuelles pour le traitement des fibres et des non-tissés.

A ce jour, l'entreprise dispose de deux lignes de production qui lui permettent de produire plus de 100 000 mètres carrés/jours de tissu non tissé.

Au cours des dernières années, ECOFIBRE s'est spécialisée dans le secteur des géotextiles non tissés à la fois discontinus et régénérés, créant des produits dont la qualité et les performances sont alignées sur les meilleurs produits du marché mondial. Bien qu'ECOFIBRE se soit considérablement développé, il reste encore entièrement géré par la famille Villani.

Le savoir-faire d’ECOFIBRE :