ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE

L’ESA, l’École de la transversalité, est une école libre, internationale et ouverte aux évolutions du monde contemporain. Reconnue d’utilité publique depuis 1870 et membre de la Conférence des Grandes Écoles depuis 2010, elle est la seule école privée d’architecture en France.

UNE ÉCOLE LIBRE D’ARCHITECTURE

Se situe à Paris dans le quartier du Montparnasse.

Fonctionne à un rythme semestriel (Semestre d’automne / Semestre de printemps) permettant 2 rentrées par an, en septembre et en mars.

Partage un campus avec l’École Camondo.

Accueille, dans une structure à échelle humaine, 700 étudiants (120 diplômés de Grade 2 par an).

Dispose d’une équipe administrative de 15 personnes à plein-temps et d’un corps enseignant d’environ 85 professeurs auquel s’ajoutent de nombreux conférenciers.

UNE ÉCOLE INTERNATIONALE

Par des échanges internationaux européens (ERASMUS) et mondiaux.

Par un recrutement étudiant (les étudiants étrangers représentent 40% des effectifs et 40 nationalités différentes).

Par un réseau international d’agences d’architecture (9 mois de stages professionnels hors les murs en France et à l’international).

UNE INSTITUTION RECONNUE ET AUTOGÉRÉE

Fondée en 1865, reconnue d’utilité publique en 1870 et par l’État en 1934.

Statuts d’association Loi de 1901 d’enseignement supérieur et de recherche.

Membre de la Conférence des Grandes Écoles depuis 2010, elle est la seule Grande école dédiée à l’architecture et à la ville.

Tutelles conjointes, Ministère de la Culture et de la Communication et Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MCC et MESRI).

Évaluation et reconnaissance par le HCERES et validation des diplômes par le MESRI.

DIPLÔMES DÉLIVRÉS

Depuis le printemps 2008, l’École Spéciale délivre 3 diplômes :

Diplôme d’architecture ESA Grade 1 / Licence (3 ans)

Diplôme d’architecte ESA Grade 2 / Master (2 ans)

Diplôme DESA HMONP / (1 an)

Depuis 2015, l’École Spéciale d’Architecture noue un partenariat avec l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP) permettant d’offrir 2 doubles formations (Architecte-Ingénieur et Ingénieur-Architecte). La première promotion sera diplômée en 2020.

L’École Spéciale d’Architecture propose une formation professionnelle diplômante (cursus de 4 ans) compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle.