Ecomaison est le seul éco-organisme agréé par l'État pour gérer le tri, la collecte, le réemploi et le recyclage des matériaux et objets pour toute la maison. Créé en décembre 2011 – alors sous le nom d’Eco-mobilier - par 12 distributeurs et 12 fabricants français de mobilier, Ecomaison est agréé par les pouvoirs publics pour gérer la collecte, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation de tous les éléments d’ameublement et de literie.

En 2021, l'activité de l'éco-organisme représente : 6 542 adhérents, 310 M€ d'éco-participation, 1,2 million de tonnes de meubles collectées et valorisées à 94 %. En 2022, Ecomaison a obtenu les agréments pour prendre en charge les jouets et jeux de plein air, les articles de bricolage et de jardin, les éléments de décoration textile dans l’ameublement et les produits et matériaux de construction du bâtiment.

Ecomaison est ainsi le seul éco-organisme pour toute la maison : ecomaison.com.