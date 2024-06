Réemploi : Écominéro et Écomaison lancent un appel à projets

Outre le recyclage des déchets du bâtiment, les éco-organismes Écominéro et Écomaison veulent également accélérer le réemploi des produits et matériaux de construction. Dans ce contexte, ils lancent un appel à projets commun à destination des maîtres d’œuvre et d’ouvrage, et des entreprises de travaux.

En avril dernier, l’éco-organisme Écominéro faisait un point d’étape, près d’un an après avoir déployé son réseau de 2 600 points de reprise des produits et matériaux de construction inertes, dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) qui s’applique désormais au secteur du bâtiment. En plus de son objectif de doubler son nombre de points de collecte d’ici fin 2024, l’éco-organisme annonçait également le lancement d’appels à projets en faveur du réemploi. Soutenir techniquement et financièrement des opérations de réemploi C’est désormais chose faite. Écominéro s’est associé à Écomaison - éco-organisme spécialisé dans les déchets non inertes - pour lancer un appel à projets visant à soutenir d’un point de vue technique, logistique et financier des opérations de réemploi. En effet, alors que l’ADEME estime que moins de 1 % des produits et matériaux de construction étaient réutilisés ou réemployés en 2021, Écominéro et Écomaison se donnent pour objectif de parvenir à 5 % d’ici 2028 pour favoriser l’économie circulaire. Dans le détail, cet appel à projets est ouvert à de nombreux acteurs, qu’ils soient privés ou publics : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, assistants à maîtrise d’ouvrage réemploi, assistants à maîtrise d’œuvre réemploi (AMOE), ou encore entreprises de travaux. Tous les chantiers et opérations de déconstruction, réhabilitation, rénovation ou construction neuve visant à mettre en œuvre du réemploi sont éligibles. Une vingtaine de chantiers seront soutenus en 2024, pour un montant allant de 5 000 à 50 000 €. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 septembre. Pour candidater, c’est ici. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock