EDIL GLOBE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EDIL GLOBE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 2006, EDIL GLOBE SRL importe et exporte des produits de jointoiement pour sols extérieurs exclusivement pour le marché européen.

Nous nous occupons des coulis pour sols extérieurs en pierre, autobloquants, céramiques et terre cuite. Nous vendons également des détachants/dégraissants divers et protecteurs pour sols, bordures et clous pour la fixation et stabilisateur liquide pour gravier.

Nous vendons des produits par l'intermédiaire de nos distributeurs ou directement EDIL GLOBE SRL. Nous offrons également un support client à la fois par téléphone et par intervention sur site ; nous fournissons également des brochures, des fiches techniques et des CD pour l'installation et l'installation correcte des produits.

Depuis 2021, EDIL GLOBE SRL importe et exporte le produit de jointoiement en sable polymère Thorad pour les sols extérieurs en pierre autobloquants exclusivement pour le marché européen.

Le savoir-faire d’EDIL GLOBE SRL :