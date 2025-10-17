EDIL GLOBE - Batiweb

EDIL GLOBE
21018 Sesto Calende VA,
Italie
Depuis 2006, EDIL GLOBE SRL importe et exporte des produits de jointoiement pour sols extérieurs exclusivement pour le marché européen.
Nous nous occupons des coulis pour sols extérieurs en pierre, autobloquants, céramiques et terre cuite. Nous vendons également des détachants/dégraissants divers et protecteurs pour sols, bordures et clous pour la fixation et stabilisateur liquide pour gravier.
Nous vendons des produits par l'intermédiaire de nos distributeurs ou directement EDIL GLOBE SRL. Nous offrons également un support client à la fois par téléphone et par intervention sur site ; nous fournissons également des brochures, des fiches techniques et des CD pour l'installation et l'installation correcte des produits.
Depuis 2021, EDIL GLOBE SRL importe et exporte le produit de jointoiement en sable polymère Thorad pour les sols extérieurs en pierre autobloquants exclusivement pour le marché européen.
Le savoir-faire d’EDIL GLOBE SRL :
- Coulis pour l'extérieur : Nos principaux produits. Sables polymères de haute qualité, mélangés et conçus pour offrir les meilleures performances.
- Détachants et dégraissants : Des produits d'exception éliminent les taches, les efflorescences et les salissures diverses pour toutes les surfaces extérieures.
- Protecteur et revitalisant : Pour la protection des surfaces autobloquantes ou des dallages en pierre, ils réduisent la pénétration de la saleté, renouvellent et protègent.
- Stabilisateurs : Liants à base de polymères ou monocomposants conçus pour lier une large gamme de granulats.