Depuis plus de 40 ans, les Editions Tissot proposent des solutions pour faciliter l’application en entreprise du droit du travail, de la paie, de la santé-sécurité, de la comptabilité et fiscalité et du management en les rendant accessibles aux non-experts.

L’ouvrage fondateur des Editions Tissot, le « Social Bâtiment », a marqué le début d’une collection incontournable dans le secteur du BTP. Nous avons ensuite élargi nos gammes en publiant des ouvrages à destination de l’ensemble des PME, mais également des comités d’entreprise et des représentants du personnel.

Nos services et documentations permettent aux dirigeants et responsables du personnel dans les PME de bénéficier de conseils opérationnels pour gérer leur personnel et appliquer la réglementation du droit du travail en toute simplicité. La même exigence de praticité est portée aux autres thématiques traitées à destination des ingénieurs sécurité, des comptables, des managers, etc.

Les Editions Tissot ce sont également Tissot Formation qui, à travers des formations juridiques, financières, managériales et comportementales, vous transmet les bons repères et les bonnes pratiques directement applicables en entreprise.