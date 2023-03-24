Depuis 1972, Social Bâtiment ACTIV est le véritable mode d'emploi pour vous simplifier la gestion du personnel.

Il fait référence aux dispositions générales du Code du travail, s'appuie sur des cas de jurisprudence et intègre toutes les spécialités des conventions collectives nationales du Bâtiment. Grâce aux avis d'experts et aux explications en langage simple, vous gérez facilement tous vos salariés.

De plus, les procédures interactives vous donnent la réponse adaptée à la situation que vous rencontrez.

Exemples de situations traitées :

Embaucher en CDI, en CDD ou en contrat aidé

Prolonger ou renouveler la période d’essai

Définir le travail effectif

Autorisation d’absences exceptionnelles

L’accès est illimité à tous les services pendant 1 an.



Que comprend l’offre ?

Le contenu documentaire

Les procédures interactives

4 conventions collectives

Les salaires minimaux du Bâtiment

Le Code du travail

La base de modèles

Profitez d’un accès gratuit à tous ces services pendant 15 jours !