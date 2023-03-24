ConnexionS'abonner
Fermer

Social Bâtiment ACTIV

Partager le produit
EDITIONS TISSOT

Depuis 1972, Social Bâtiment ACTIV est le véritable mode d'emploi pour vous simplifier la gestion du personnel.
Il fait référence aux dispositions générales du Code du travail, s'appuie sur des cas de jurisprudence et intègre toutes les spécialités des conventions collectives nationales du Bâtiment. Grâce aux avis d'experts et aux explications en langage simple, vous gérez facilement tous vos salariés.
De plus, les procédures interactives vous donnent la réponse adaptée à la situation que vous rencontrez.

Exemples de situations traitées :

  • Embaucher en CDI, en CDD ou en contrat aidé
  • Prolonger ou renouveler la période d’essai
  • Définir le travail effectif
  • Autorisation d’absences exceptionnelles

L’accès est illimité à tous les services pendant 1 an.

Que comprend l’offre ?

  • Le contenu documentaire
  • Les procédures interactives
  • 4 conventions collectives
  • Les salaires minimaux du Bâtiment
  • Le Code du travail
  • La base de modèles

Profitez d’un accès gratuit à tous ces services pendant 15 jours !

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Industrie
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
EDITIONS TISSOT - Batiweb

Depuis plus de 40 ans, les Editions Tissot proposent des solutions pour faciliter l’application...

2 avenue du Pré Closet CS 80109
74941 ANNECY CEDEX
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.