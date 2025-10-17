EFFEBI - Batiweb

ConnexionS'abonner
EFFEBI

Via Giuseppe Verdi, 68
25073 Bovezzo (BS)
Italie
Site web de la marque

Avec plus de cinquante ans d’expérience dans la fabrication de vannes à boisseau sphérique, EFFEBI ®connaît tous les domaines de l’étude et la réalisation d’équipements civils et industriels et propose une vaste gamme de vannes d’arrêt et de régulation toujours plus innovantes et testées.

Grâce à une filière de fabrication totalement intégrée comprenant la sélection rigoureuse des matières premières et l’estampage à chaud réalisé dans les ateliers de l’entreprise affiliée Pressytal, forte d’une qualité sévèrement contrôlée et certifiée conforme à la norme ISO 9001:2015, EFFEBI s’est imposée sur les marchés italien et international et affirmée comme un véritable point de repère de son secteur.

En 2005, EFFEBI®a élargi sa gamme en acquérant la marque historique «TOF® JOINT SYSTEM», leader italien dans la production de raccords en laiton pour PE et tubes d'acier.

Plus tard en 2008, EFFEBI a développé son offre de produits, avec une série de raccords à sertir multi-pinces en laiton pour tubes multicouches et un de raccords filetés en laiton.

En 2021, également suite à l'acquisition de la société historique FBQ Baronio, active depuis 1967, le secteur des raccords enrichit considérablement sa gamme avec deux séries de raccords à sertir en acier inoxydable 316L et acier carbone (profilés en M et en V), une série de raccords à sertir en Cuivre et Cuivre-Bronze et une série de raccords filetés en Bronze.

Le savoir-faire de EFFEBI

  • Robinets en laiton
  • Robinets à sphère pour gaz
  • Raccords
  • Robinets industriels
  • Vannes à papillon
  • Vannes avec actionneur
  • Accessoires et pièces de rechange
