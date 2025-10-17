EKISTACK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EKISTACK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

EKISTACK : Les cales de répartition de charge en plastique recyclé et recyclable, fabriquées en France, qui allient sécurité et développement durable.

Les cales EKISTACK ne se fendent pas, ne pourrissent pas, n’absorbent pas l’humidité ; elles répondent aux impératifs de répartition de charge, de stabilisation de la structure, et apportent de nouvelles garanties de sécurité.

Les cales EKISTACK sont validées et considérées comme « indispensables » sur les chantiers par L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP)

L’idée d’une cale manufacturée est née il y a quelques années, alors que Laurent Placé était encore technico-commercial dans une société d’échafaudage, à l’occasion d’une commission de sécurité où on lui demanda d’en justifier leurs résistances.

Sept ans au département spectacle de Disneyland Resort Paris l’avaient déjà aguerri aux problématiques de structure, le constat d’une absence d’encadrement normatif du calage des structures éphémères aidant, il n’en fallait pas plus pour que germe cette idée d’une cale partie intégrante de l’échafaudage.

Comment une structure contrôlée pièce par pièce suivant des normes pouvait-elle reposer sur un élément sans garantie de résistance ?

Pour vérifier la résistance des cales, des tests sont effectués : compression, déformation, glissement, fluage de la matière, chocs, chaleur, froid, nettoyeur à haute pression, feu, etc.

Comme les Lego, les cales s’emboîtent les unes aux autres pour faciliter leur stockage, elles ne se fendent pas, ne pourrissent pas, n’absorbent pas l’humidité, se nettoient facilement sous haute pression, peuvent recevoir un traitement au feu et sont surtout réutilisables (ce qui entraîne moins de déchets).

Elles apportent un confort d’utilisation, de nouvelles garanties de sécurité et diminuent la pénibilité du travail.

Elles sont plus rapides à mettre en place et à déposer, puisqu’elles n’ont pas besoin d’être clouées, des ergots maintiennent le pied de la structure au centre de la cale.

Elles protègent le sol sur lequel elles sont mises en place.

Les cales sont validées par l’EDF pour une utilisation en centrale nucléaire.

Le savoir-faire d’EKISTACK :