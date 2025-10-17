ENSINGER GMBH - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ENSINGER GMBH », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Le groupe ENSINGER développe, fabrique et commercialise des compounds, produits semi-finis, composites, profilés, pièces injectées et usinées en plastiques techniques et plastiques hautes performances.

Pour la transformation de ces polymères thermoplastiques techniques et hautes performances, ENSINGER utilise des procédés de fabrication tels que l’extrusion, l'usinage, le moulage par injection, le moulage en coquille, le frittage et pressage.

Forte de ses 2600 collaborateurs travaillant sur 35 entités (sites de production et filiales de distribution), l'entreprise familiale est présente dans toutes les régions industrielles importantes du globe.

Aujourd’hui, les matériaux jouent un rôle décisif dans le progrès industriel. Nous avons fait notre objectif de fournir à nos clients des thermoplastiques de haute qualité suivi d’un service de support exemplaire. Notre mission se fond dans notre culture d’entreprise et notre approche pour atteindre notre but.

Le savoir-faire d’ENSINGER :