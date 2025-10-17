ConnexionS'abonner
Fermer
ENSINGER GMBH - Batiweb

ENSINGER GMBH

Headquarter and Central European warehouse Rudolf-Diesel-Straße 8
71154 Nufringen
Allemagne
Site web de la marque

Le groupe ENSINGER développe, fabrique et commercialise des compounds, produits semi-finis, composites, profilés, pièces injectées et usinées en plastiques techniques et plastiques hautes performances. 

Pour la transformation de ces polymères thermoplastiques techniques et hautes performances, ENSINGER utilise des procédés de fabrication tels que l’extrusion, l'usinage, le moulage par injection, le moulage en coquille, le frittage et pressage.

Forte de ses 2600 collaborateurs travaillant sur 35 entités (sites de production et filiales de distribution), l'entreprise familiale est présente dans toutes les régions industrielles importantes du globe.

Avec 35 implantations sur la planète, ENSINGER est représenté dans la plupart des régions industrielles du monde, et emploie 2,600 personnes à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud ainsi que l'Asie.

Aujourd’hui, les matériaux jouent un rôle décisif dans le progrès industriel. Nous avons fait notre objectif de fournir à nos clients des thermoplastiques de haute qualité suivi d’un service de support exemplaire. Notre mission se fond dans notre culture d’entreprise et notre approche pour atteindre notre but.

Le savoir-faire d’ENSINGER :

  • Produits semi-finis stockés
  • Pièces usinées
  • Compounds
  • Frittage et direct forming
  • Profilés et tubes
  • Injection
  • Fabrication additive
  • Composites
  • Poudre de P84
  • Profilés d’isolation
     
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.