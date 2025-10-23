ACTEE investit 2 millions d'euros pour la rénovation énergétique aux Antilles
Publié le 23 octobre 2025, mis à jour le 23 octobre 2025 à 16h59, par Batiweb Rédaction
ACTEE muscle sa présence dans les territoires ultramarins. Le programme Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique, porté par la FNCCR, vient d’annoncer un plan d’action renforcé pour la Guadeloupe et la Martinique, à hauteur de 2 millions d’euros. Une enveloppe destinée à financer l’ingénierie locale et neuf postes de spécialistes de l’énergie, en partenariat avec le Syndicat mixte d’électricité de la Guadeloupe (Sy.MEG) et le Syndicat mixte d’énergie de la Martinique (SMEM).
135 millions d’euros à mobiliser d’ici 2028
L’objectif : permettre aux collectivités ultramarines de mieux mobiliser le cadre territorial de compensation mis en place par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), un dispositif équivalent aux certificats d’économies d’énergie (CEE) métropolitains. Ce mécanisme prévoit 135 millions d’euros de primes à mobiliser d’ici 2028, pour réduire la consommation énergétique de 16 % par rapport à 2015.
En Martinique, 53 millions d’euros de primes devraient générer 96 GWh/an d’économies, soit 7 % de la consommation électrique de 2023. En Guadeloupe, 81,9 millions d’euros permettront d’économiser 138 GWh/an, soit 9 % de la consommation actuelle. « L’enjeu est de mieux coordonner les différents guichets de financement – fonds vert, DSIL, DETR, AFD, Banque des Territoires – pour faciliter le recours à ces aides et offrir une vraie logique de parcours », souligne Guy Hourcabie, vice-président délégué de la FNCCR.
Des spécialistes pour accompagner les collectivités
Sur le terrain, neuf économes de flux seront déployés, dont quatre déjà recrutés en Guadeloupe. Ces experts assisteront les collectivités dans la gestion énergétique de leur patrimoine, de l’audit des bâtiments jusqu’au suivi des travaux et à la recherche de subventions. Une démarche essentielle dans un contexte où les bâtiments tertiaires publics représentent 12 % de la consommation énergétique des Antilles, majoritairement issue de sources carbonées.
« Réduire ces consommations est un enjeu climatique, mais aussi financier et social. C’est une question d’autonomie énergétique et de confort, notamment pour les usagers scolaires », explique Guillaume Perrin, directeur du programme ACTEE.
Un partenariat renforcé pour l’Outre-mer
ACTEE travaille également avec l’Agence Qualité Construction (AQC) à travers une convention signée en juin 2025. L’objectif : combiner l’expertise d’OMBREE (programme inter Outre-mer pour des Bâtiments Résilients et Économes en Énergie) avec l’accompagnement technique et administratif d’ACTEE. Cette alliance vise à adapter les solutions de rénovation aux conditions climatiques et culturelles propres aux Antilles, tout en favorisant la montée en compétence locale.
Porté par une dotation nationale de 220 millions d’euros dans le cadre du plan Sobriété, ACTEE ambitionne d’engager des actions de rénovation dans 50 % des communes françaises. Aux Antilles, cette nouvelle impulsion marque une étape clé pour la transition énergétique des territoires insulaires.
Par Jérémy Leduc
