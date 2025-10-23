Un nouveau site de production au Portugal pour Testo

Grâce à un investissement de 25 millions d’euros, le groupe allemand Testo, spécialisé dans les instruments de mesure, dispose d’une nouvelle unité de production située au Portugal.

En cette mi-octobre, le groupe Testo annonce l’ouverture d’un nouveau site de production au Portugal, à Albergaria-a-Velha, ville située à 70 kilomètres au sud de Porto.

Il s’agit de la troisième unité de production du groupe, aux côtés de celles déjà présentes en Allemagne et en Chine.

L’objectif du groupe : proposer une production européenne pour réduire l’empreinte carbone liée aux transports et sécuriser les approvisionnements de ses clients, notamment dans un contexte d’incertitude avec la politique douanière américaine.

Une surface de plus de 20 000 m2 pouvant s’agrandir

Représentant un investissement d’environ 25 millions d’euros, ce nouveau site dispose d’une superficie de 21 000 m2 et comprend des zones de production et de logistique, mais aussi un département de recherche et développement.

Grâce à sa conception modulaire, le site pourra s’étendre en fonction des besoins futurs.

À l’ouverture, il devrait compter 30 salariés, puis atteindre environ 200 salariés d’ici 2030.

Avec ses 37 filiales à travers le monde et ses 3 500 salariés, le groupe Testo a réalisé 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

Par Claire Lemonnier