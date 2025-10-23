Un nouveau site de production au Portugal pour Testo
Publié le 23 octobre 2025, mis à jour le 23 octobre 2025 à 17h01, par Claire Lemonnier
En cette mi-octobre, le groupe Testo annonce l’ouverture d’un nouveau site de production au Portugal, à Albergaria-a-Velha, ville située à 70 kilomètres au sud de Porto.
Il s’agit de la troisième unité de production du groupe, aux côtés de celles déjà présentes en Allemagne et en Chine.
L’objectif du groupe : proposer une production européenne pour réduire l’empreinte carbone liée aux transports et sécuriser les approvisionnements de ses clients, notamment dans un contexte d’incertitude avec la politique douanière américaine.
Une surface de plus de 20 000 m2 pouvant s’agrandir
Représentant un investissement d’environ 25 millions d’euros, ce nouveau site dispose d’une superficie de 21 000 m2 et comprend des zones de production et de logistique, mais aussi un département de recherche et développement.
Grâce à sa conception modulaire, le site pourra s’étendre en fonction des besoins futurs.
À l’ouverture, il devrait compter 30 salariés, puis atteindre environ 200 salariés d’ici 2030.
Avec ses 37 filiales à travers le monde et ses 3 500 salariés, le groupe Testo a réalisé 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.
Par Claire Lemonnier
Les tags associés
- INDUSTRIE
- Production
- Testo
- Portugal
- Afficher plus
Entre l’Europe et l’Amérique latine, Holcim cible de nouveaux eldorados
Visant entre +3 % à +5 % de croissance annuelle sur les cinq prochaines années, le groupe Holcim table sur différents pistes financières. D’abord sa branche nord-américaine, qui sera séparée du total de...
Testo 174 T BT : le mini-enregistreur de température intelligent pour un suivi précis et simplifié
Dans le secteur du bâtiment, la surveillance des conditions thermiques est un enjeu crucial, notamment lors de la mise en service ou de la maintenance des systèmes CVC-R (Chauffage, Ventilation, Climatisation...
Nouvelle caméra thermique pour téléphone : découvrez la testo 860i
Découvrez la testo 860i, la caméra thermique pour smartphone conçue pour les pros du bâtiment et du CVCF.
Au sein des entreprises du bâtiment, la menace des pénuries plane toujours
Selon la dernière enquête mensuelle de l’INSEE, le regain de dynamisme prévu du côté des entreprises du bâtiment semble toujours se faire attendre en ce mois d’avril. En cause : les tensions sur l'approvisionnement,...