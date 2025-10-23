Le groupe SPIE confie sa direction des achats à Felipe Sabbadini

À compter du 1er octobre 2025, Felipe Sabbadini rejoint le groupe SPIE en tant que directeur des achats. Il exercera ses fonctions sous la responsabilité de Pablo Ibáñez, directeur du développement et du support opérationnel.

Le groupe européen de services multitechniques dans les domaines de l’énergie et des communications, SPIE,annonce l’arrivée de Felipe Sabbadini au poste de directeur des achats, à compter du 1er octobre 2025. Fort d’une solide expérience dans des groupes industriels internationaux, il est chargé de contribuer à la stratégie de performance et de transformation des achats.

Après plus de 15 ans d’expérience dans la gestion stratégique des achats au sein de grands groupes industriels, Felipe Sabbadini (47 ans) aura pour mission d’optimiser les processus d’approvisionnement de SPIE et de soutenir la transformation durable de sa politique achats. Son parcours international l’a conduit à exercer des fonctions de direction dans les secteurs de l’automobile, des infrastructures énergétiques et télécoms, ainsi que dans l’industrie minière.

Avant de rejoindre SPIE, Felipe Sabbadini occupait le poste de vice-président des achats Groupe chez Imerys, qu’il avait rejoint en 2020. Il a aussi exercé des responsabilités stratégiques au sein de groupes industriels internationaux tels que Johnson Controls, Federal Mogul, Alstom Grid (GE) et Nexans.

Formé au Brésil, il est titulaire d’un MBA en finance de la Fundação Getulio Vargas (FGV) et diplômé en commerce et administration de l’université Unisinos.

L’entreprise s’est engagée à réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030

Les premiers mots du nouveau directeur des achats visent à mettre en avant les valeurs auxquelles sa nouvelle entreprise, qui compte près de 55 000 collaborateurs, souhaite être associée. « Chez SPIE, la performance achats est indissociable de la satisfaction client et de nos engagements en matière de responsabilité sociétale. » II entend « intégrer l’enjeu environnemental au cœur des décisions d’approvisionnement [pour] contribuer activement à une chaîne de valeur plus durable, éthique et innovante ».

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros. Il déclare dans son communiqué que « la fonction achats occupe une place clé dans la réalisation des objectifs du Groupe en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ». L’entreprise s’est engagée à réduire de 55 % l’intensité économique de ces émissions d’ici 2030.

Par Nils Buchsbaum