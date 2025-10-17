ERRECOM SPA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ERRECOM SPA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Errecom SPA est un rêve né à Corzano, en 2001. Une entreprise fière de représenter le label Made in Italy, qui en 20 ans est devenue une référence pour le marché de la climatisation et de la réfrigération dans le monde entier.

Un lieu où ressentir une passion sincère pour la performance et l'excellence, trouver un partenaire fiable et prévoyant, partager des expériences et toujours avoir une longueur d'avance.

La valeur de notre philosophie de production est prouvée par des faits mesurables : plus de 10 millions d'obturateurs de fuites de gaz vendus dans le monde, exportations vers plus de 130 pays, collaborations avec des équipementiers pour la création de solutions chimiques dédiées, partenariats avec des leaders du marché qui vendent les produits Errecom en marque de distributeur.

La technologie des cartouches appliquée à nos antifuites et additifs, la quantité réduite de produit à insérer dans les systèmes de climatisation, les lubrifiants de haute qualité pour les systèmes de réfrigération, les nettoyants spécifiques pour les unités intérieures et extérieures, et les fluides de rinçage les plus performants : ici ils sont quelques-unes des caractéristiques de notre unicité et de notre exclusivité.

Notre laboratoire interne, des matières premières de première qualité et un processus de production constamment sous contrôle permettent à Errecom de transformer les problèmes en solutions.

Matières premières biodégradables, emballages éco-durables, produits qui optimisent les performances des systèmes AC/R dans le temps : une approche verte intégrée, car la durabilité pour Errecom n'est pas seulement une question de comportements et de choix, mais elle représente également une valeur intrinsèque du produit.

Le savoir-faire d’Errecom SPA :

Détection de fuite de gaz réfrigérant pour les systèmes de climatisation et de réfrigération

Collecte de fuite de gaz réfrigérant pour les systèmes de climatisation et de réfrigération.

Additifs pour la climatisation et la réfrigération

Lubrifiants de réfrigération.

Traitements purifiants pour les climatiseurs et les pièces

Désinfection des systèmes de climatisation et des intérieurs des véhicules.



