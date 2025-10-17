ESTRAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ESTRAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 47 ans, nous travaillons aux côtés de nos clients pour étudier, développer et produire des profilés extrudés en alliage d'aluminium selon plans.

Notre histoire commence avec une petite presse de 600 tonnes (avec une production de 2000 tonnes/an) spécifique pour la production de micro-profilés avec des épaisseurs jusqu'à 0,8 mm et avec des tolérances dimensionnelles restreintes. Aujourd'hui, avec 5 presses, nous produisons plus de 35 000 tonnes/an de profilés de haute qualité.

Nous avons de l'expérience, de l'expertise et des systèmes innovants pour produire des profilés petits et grands. Notre presse de 4400 Tonnes (P6) est capable de produire de grands profilés, d'un poids de 30 kg/m, avec des longueurs jusqu'à 18 mètres, en utilisant également des alliages durs.

Chaque nouveau projet est pour nous un défi technique et une nouvelle opportunité de croissance. Nous collaborons avec nos clients dans la réalisation de leurs idées, formes et produits innovants.

Depuis 1974, nos compétences entrepreneuriales, les connaissances techniques et de production et le professionnalisme de nos collaborateurs sont au service des clients pour concevoir et fabriquer leurs produits avec des normes élevées.

Pour garantir une qualité, un service et un approvisionnement constants, nous gérons entièrement la chaîne de production en contrôlant directement deux sociétés opérant dans le secteur de l'aluminium :

DERAL SpA : Fonderie leader sur le marché de la production de billettes par extrusion avec une capacité de production de 55 000 tonnes/an.

ALU-BRIXIA Srl : Entrepôt qui distribue plus de 4 000 tonnes / an de profilés en aluminium extrudé, en juste à temps.

Le savoir-faire d’ESTRAL :