ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE - Batiweb

ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE

Pôle Agroparc 500 Rue Marcel Demonque
84140 Avignon
France
Depuis nos débuts en 1905, nous sommes les pionniers des solutions fibrociment pour la construction.

En 2011, nous avons acquis 110 ans d'expérience supplémentaire dans la technologie du gypse et du plâtre. En 1981, nous avons acquis Promat pour nous adjoindre un pilier essentiel de la construction légère : la protection passive contre l’incendie. Au fibrociment et aux plaques de plâtre, des matériaux durables, esthétiques, respectueux de l’environnement et intelligents, sont venus s’ajouter une protection passive contre l’incendie et une isolation à la pointe de la technologie.

La flexibilité et l'efficacité de tous ces matériaux ont permis notre expansion et notre croissance à l'échelle mondiale. Les solutions légères d'ETEX ont contribué à construire et parfois à reconstruire notre planète. Ces dernières années, ETEX a fait figure de pionnier en matière de solutions légères pour une construction plus rapide, plus durable, plus respectueuse des ressources et plus abordable.

Avec nos partenaires et nos clients, nous réalisons des projets inspirants. De la tour de Canton, haute de 600 mètres, au siège de l’OTAN en Belgique. De la protection contre l’incendie dans les TGV et les yachts à des habitations flottantes. D’un stade réalisé pour la Coupe du Monde de football au Brésil à des logements modulaires qui ont soutenu le processus de paix en Colombie.

Notre raison d'être guide notre stratégie – Inspiring Ways of Living. Cette raison d'être émane des forces d'ETEX et de la façon dont elles répondent aux besoins du monde. Nous voulons montrer la voie car notre secteur stable a besoin d’évoluer. Avec le développement durable comme boussole et le principe de collaboration comme moteur, l’équipe unie d’ETEX va de l’avant et se veut être un partenaire inspirant pour ses clients.

Nous travaillons ensemble, en encourageant une culture de collaboration et d'entraide, un esprit de pionnier et la passion de toujours faire mieux pour nos clients.

Forts de notre expérience et sur base des besoins du marché mondial, nous nous efforçons d’améliorer la qualité de vie de nos clients en leur proposant des solutions légères toujours plus efficaces.

Le savoir-faire d’ETEX :

  • Panneaux de construction et composés
  • Revêtements
  • Façade
  • Toitures
  • Terrasses
  • Protection contre l’incendie
  • Isolation
  • Solutions modulaires
