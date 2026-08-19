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ETILAM - Batiweb

ETILAM

52 Avenue Général Sarrail
52100 SAINT DIZIER
France
Site web de la marque

ETILAM est une entreprise industrielle implantée à Saint-Dizier, spécialisée dans la production et la commercialisation de feuillards d’acier laminés à froid de précision.

ETILAM propose des feuillards disponibles dans différentes épaisseurs, largeurs et nuances, avec des produits nus ou revêtus adaptés aux besoins techniques des fabricants, transformateurs et sous-traitants industriels. Son offre comprend notamment des opérations de laminage, de traitement thermique, de cisaillage et de traitement de surface par galvanisation, laquage ou électrozingage.

Grâce à ses capacités de parachèvement, ETILAM peut réaliser des produits avec des tolérances serrées et des caractéristiques personnalisées. L’entreprise propose également du travail à façon ainsi qu’un accompagnement technique pour la mise au point et l’évolution des produits.

Son stock de matières, sa réactivité et sa maîtrise du laminage à froid permettent à ETILAM de répondre aux projets nécessitant des feuillards d’acier de précision, des produits revêtus et des solutions métallurgiques sur mesure.

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