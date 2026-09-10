Edycem reprend quatre centrales à béton BHR en Loire-Atlantique
Edycem a annoncé officiellement le 1er septembre la reprise de quatre centrales à béton prêt à l’emploi de BHR en Loire-Atlantique. Implantés à Malville, Montoir-de-Bretagne, Nantes et Saint-Herblain, ces sites portent à 39 le nombre de centrales exploitées par l’activité béton d’Herige Industries.
« Depuis plusieurs années, nous renforçons le maillage territorial d'Edycem. Cette nouvelle opération constitue une étape naturelle de cette stratégie. Elle accentue notre présence en Loire-Atlantique, un territoire particulièrement dynamique. En densifiant notre réseau de centrales entre Saint-Nazaire et Nantes, nous renforçons notre proximité avec nos clients et notre capacité à contribuer au développement de notre territoire », détaille Olivier Collin, directeur général d’Edycem.
L’acquisition accélère le déploiement des bétons Vitaliss
Les 26 salariés des quatre centrales conservent leur poste et rejoignent les équipes d’Edycem, selon le communiqué diffusé par le groupe. Ils doivent bénéficier d’un dispositif de parrainage destiné à faciliter leur intégration et leur prise en main des outils et méthodes de l’entreprise.
Les quatre sites intégreront progressivement la gamme de bétons à empreinte carbone réduite Vitaliss. Edycem prévoit qu’à l’horizon 2030, 90 % de ses bétons commercialisés relèveront des classes C à A+, dont 40 % des catégories A et A+. Pour ces dernières, l’entreprise annonce une réduction des émissions de CO2 supérieure à 40 % par rapport aux bétons traditionnels.
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