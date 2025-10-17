ETS REBER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ETS REBER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Etablissements REBER : Plus de 40ans d'expérience dans le domaine des produits verriers

L’entreprise REBER dispose à ce jour de 4 sites de production en Île-de-France.

Le premier REBER 1, implanté à Saint-Ouen l'Aumône dans le département du Val d'Oise, a pour activité essentielle la vitrerie, la miroiterie et le remplacement de casse. Le second site REBER 2 également situé à Saint-Ouen l'Aumône dans la zone d'activité des Béthunes, a quant à lui pour activité principale la transformation des produits verriers.

Et REBER 3 situé à 15 minutes de Paris, à Franconville dans le Val d'Oise. Spécialisé dans la production des verres de forte épaisseur, le verre blindé, verre anti-feu.

Les domaines de compétence de la miroiterie REBER : la pose de tous produits verriers et plastiques, les glaces encadrées et de style, les menuiseries alu et PVC, l'agencement de magasins, les fermetures de bâtiments, les stores d'intérieur et d'extérieur, le remplacement de casse...

Le savoir-faire des établissements REBER :