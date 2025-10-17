ETS REBER - Batiweb

ConnexionS'abonner
ETS REBER

7 rue du Rapporteur BP 60500 ST Ouen l'Aumône
95005 Cergy Pontoise Cedex
France
Site web de la marque

Etablissements REBER : Plus de 40ans d'expérience dans le domaine des produits verriers

L’entreprise REBER dispose à ce jour de 4 sites de production en Île-de-France.

Le premier REBER 1, implanté à Saint-Ouen l'Aumône dans le département du Val d'Oise, a pour activité essentielle la vitrerie, la miroiterie et le remplacement de casse. Le second site REBER 2 également situé à Saint-Ouen l'Aumône dans la zone d'activité des Béthunes, a quant à lui pour activité principale la transformation des produits verriers.

Et REBER 3 situé à 15 minutes de Paris, à Franconville dans le Val d'Oise. Spécialisé dans la production des verres de forte épaisseur, le verre blindé, verre anti-feu.

Les domaines de compétence de la miroiterie REBER : la pose de tous produits verriers et plastiques, les glaces encadrées et de style, les menuiseries alu et PVC, l'agencement de magasins, les fermetures de bâtiments, les stores d'intérieur et d'extérieur, le remplacement de casse...

Le savoir-faire des établissements REBER:

  • Impression numérique sur verre
  • Vitrages panoramic extérieurs agrafés
  • Vitrages extérieurs collés 
  • Verre anti-vandalisme 
  • Verre anti-effraction 
  • Verre anti-balles 
  • Vitrage protection contre le feu 
  • Vitrage de sécurité 
  • Vitrage isolant 
  • Vitrage feuilleté 
  • Verre trempé 
  • Sablage et dépolissage de vitre 
  • Miroir clair et teinté 
  • Verre flotté 
  • Verre autonettoyant 
  • Verre dépoli 
  • Verre imprimé 
  • Verre armé 
  • Verre extra clair
