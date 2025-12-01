À Paris, le candidat Bournazel promet de « reconquérir 60 000 logements »
Publié le 01 décembre 2025, mis à jour le 01 décembre 2025 à 17h25, par Nils Buchsbaum
Pierre-Yves Bournazel, candidat du mouvement Horizons à la mairie de Paris, a dévoilé, lors d’une conférence de presse lundi 1er décembre, un « pacte de confiance » visant à « reconquérir 60 000 logements » dans la capitale. Il prévoit de remettre sur le marché des biens vacants ou saisonniers, tout en s'engageant à rénover l'ensemble du parc de logements sociaux.
Pierre-Yves Bournazel n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la majorité sortante d'Anne Hidalgo, estimant qu'elle « a échoué sur le logement » et que, par conséquent, « la capitale est devenue hors de prix ». Selon lui, cette situation explique en grande partie la perte de 130 000 habitants à Paris au cours des dix dernières années.
S’il est élu en mars 2026, il s’engage à mettre en œuvre un « pacte de confiance » afin de récupérer 60 000 logements dans une capitale où 270 000 biens — soit près d’un sur cinq — sont aujourd’hui vacants. « C’est une priorité absolue », a affirmé le candidat Horizons, soutenu par le parti Renaissance.
Pour encourager les propriétaires à remettre leurs logements sur le marché, il entend proposer un « pack 100 % garanties » couvrant loyers et cautions, avec l’objectif d’en récupérer 20 000. Un dispositif déjà existant mais « qui ne fonctionne pas », juge le conseiller de Paris et ancien député, proche d’Édouard Philippe.
La location touristique serait plafonnée à 30 jours par an, contre 90 aujourd’hui, afin de « revenir à l’esprit initial d’Airbnb ». Selon ses estimations, une telle mesure permettrait de remettre au moins 10 000 appartements sur le marché locatif.
L'ambition de rénover l'intégralité du parc social en 10 ans
Le candidat a aussi annoncé un « plan Marshall » destiné à rénover « l’intégralité » du parc social en dix ans, en multipliant par quatre le rythme actuel des travaux.
Le coût de l’opération est estimé à 900 millions d’euros sur l’ensemble du mandat municipal. Il serait financé par la revente d’une partie du parc social aux locataires désireux de devenir propriétaires, par l’arrêt des préemptions. Sans compter son plan de réduction du train de vie de l’Hôtel de Ville, censé générer 400 millions d’euros d’économies.
À l’instar de sa concurrente de droite Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel ne souhaite pas dépasser les 25 % de logements sociaux, le seuil fixé par la loi SRU et désormais atteint à l’échelle de la capitale, malgré un fort déséquilibre entre les arrondissements de l’est et de l’ouest.
« Ça ne veut pas dire qu’il n’y en aura aucun. Nous avons besoin de logements sociaux mais qui fonctionnent. Il faut sortir des postures idéologiques, entre la majorité qui vise 40 % de logements sociaux en 2040 et ceux qui n’en veulent jamais », a-t-il expliqué, visant sans la nommer la maire du 7ᵉ arrondissement, où le taux de logements sociaux figure parmi les plus faibles de Paris.
Il a également annoncé la création de trois nouveaux quartiers étudiants, offrant 7 000 logements supplémentaires spécifiquement destinés aux étudiants.
Par Nils Buchsbaum
Les tags associés
Véronique Bédague reconduite comme PDG de Nexity
Le groupe Nexity a reconduit Véronique Bédague en tant que PDG pour un mandat de 4 ans. Le promoteur immobilier a également confirmé de nouvelles suppressions de postes au sein de sa filiale Édouard Denis.
Heidelberg Materials dévoile son Guide Maçonnerie 2025 : une ressource essentielle pour les artisans et professionnels du bâtiment
Le Guide Maçonnerie 2025 d'Heidelberg Materials est désormais disponible. Ce document de 132 pages regroupe l’ensemble des solutions en ciments et chaux, accompagnées de conseils pratiques, de règles de...
Digitalisez et simplifiez votre gestion RH et Paie avec BRZ France
La gestion des Ressources Humaines et de la Paie représente un enjeu majeur pour les entreprises, notamment dans les secteurs du BTP, de la Construction et de l'Industrie. BRZ France propose des solutions...
Espèces protégées : le Conseil d’État valide un chantier de logement social
Un projet de construction du bailleur social Batigère, en banlieue de Nancy, fait encore l'objet d'allers-retours judiciaires. Le chantier présente une menace pour les salamandres tachetées, espèce protégée...