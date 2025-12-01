Candidat à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel a présenté son plan pour récupérer des logements vacants et rénover tout le parc social

Pierre-Yves Bournazel, candidat du mouvement Horizons à la mairie de Paris, a dévoilé, lors d’une conférence de presse lundi 1er décembre, un « pacte de confiance » visant à « reconquérir 60 000 logements » dans la capitale. Il prévoit de remettre sur le marché des biens vacants ou saisonniers, tout en s'engageant à rénover l'ensemble du parc de logements sociaux.

Pierre-Yves Bournazel n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la majorité sortante d'Anne Hidalgo, estimant qu'elle « a échoué sur le logement » et que, par conséquent, « la capitale est devenue hors de prix ». Selon lui, cette situation explique en grande partie la perte de 130 000 habitants à Paris au cours des dix dernières années.

S’il est élu en mars 2026, il s’engage à mettre en œuvre un « pacte de confiance » afin de récupérer 60 000 logements dans une capitale où 270 000 biens — soit près d’un sur cinq — sont aujourd’hui vacants. « C’est une priorité absolue », a affirmé le candidat Horizons, soutenu par le parti Renaissance.

Pour encourager les propriétaires à remettre leurs logements sur le marché, il entend proposer un « pack 100 % garanties » couvrant loyers et cautions, avec l’objectif d’en récupérer 20 000. Un dispositif déjà existant mais « qui ne fonctionne pas », juge le conseiller de Paris et ancien député, proche d’Édouard Philippe.

La location touristique serait plafonnée à 30 jours par an, contre 90 aujourd’hui, afin de « revenir à l’esprit initial d’Airbnb ». Selon ses estimations, une telle mesure permettrait de remettre au moins 10 000 appartements sur le marché locatif.

L'ambition de rénover l'intégralité du parc social en 10 ans

Le candidat a aussi annoncé un « plan Marshall » destiné à rénover « l’intégralité » du parc social en dix ans, en multipliant par quatre le rythme actuel des travaux.

Le coût de l’opération est estimé à 900 millions d’euros sur l’ensemble du mandat municipal. Il serait financé par la revente d’une partie du parc social aux locataires désireux de devenir propriétaires, par l’arrêt des préemptions. Sans compter son plan de réduction du train de vie de l’Hôtel de Ville, censé générer 400 millions d’euros d’économies.

À l’instar de sa concurrente de droite Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel ne souhaite pas dépasser les 25 % de logements sociaux, le seuil fixé par la loi SRU et désormais atteint à l’échelle de la capitale, malgré un fort déséquilibre entre les arrondissements de l’est et de l’ouest.

« Ça ne veut pas dire qu’il n’y en aura aucun. Nous avons besoin de logements sociaux mais qui fonctionnent. Il faut sortir des postures idéologiques, entre la majorité qui vise 40 % de logements sociaux en 2040 et ceux qui n’en veulent jamais », a-t-il expliqué, visant sans la nommer la maire du 7ᵉ arrondissement, où le taux de logements sociaux figure parmi les plus faibles de Paris.

Il a également annoncé la création de trois nouveaux quartiers étudiants, offrant 7 000 logements supplémentaires spécifiquement destinés aux étudiants.

Par Nils Buchsbaum