Le Sénat a voté une hausse du coût du chauffage au gaz et une baisse de l’électricité. Le gouvernement y voit une manière d'accélérer la transition énergétique, la gauche une injustice pour les ménages qui se chauffent au gaz « par contrainte ».

C'est un vote encore loin d'être définitif, car l'examen du projet de budget doit se poursuivre au cours des prochaines semaines. Mais le Sénat a voté samedi pour une hausse sur les factures des chauffages au gaz dans le cadre de l'examen du budget pour 2026. Les factures des ménages chauffés à l'électricité, quant à elles, diminueraient.

Une mesure pour « accompagner la transition énergétique »

Le dispositif, qui agit sur les taxes sur l'énergie, devrait aider les ménages qui se chauffent à l'électrique. Pour eux, l'économie sera de 11 à 45 euros par an selon les consommations. Mais pour ceux qui se chauffent au gaz, la commission des Finances du Sénat anticipe une hausse de 12 à 80 euros par an (de 1 à 7 euros par mois).

La mesure provient de la droite, Jean-François Husson (Les Républicains), ayant proposé cette mesure dans le but « d'accompagner la transition énergétique ». Le rapporteur général du budget justifie ce choix en affirmant que le prix du gaz est « très bas ».

Le gouvernement applaudit, la gauche s'insurge

Du côté du gouvernement, le ministre de l'Économie Roland Lescure s'est montré enthousiaste à l'idée de favoriser l'électrique« à la fois décarbonée et souveraine ». Une vision positive du chauffage à l'électricité, qu'il oppose à une consommation de gaz « carbonée et non souveraine ».

À gauche, en revanche, la mesure est contestée. Selon le sénateur de la Sarthe Thierry Cozic (PS), l'évolution vers l'électrique « ne doit en aucun cas se faire au détriment de ceux qui se chauffent au gaz, bien plus souvent par contrainte que par choix réel ».

Par Raphaël Barrou