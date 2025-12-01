Le Sénat augmente le coût du chauffage au gaz et favorise l'électrique
Publié le 01 décembre 2025, mis à jour le 01 décembre 2025 à 17h19, par Raphaël Barrou
C'est un vote encore loin d'être définitif, car l'examen du projet de budget doit se poursuivre au cours des prochaines semaines. Mais le Sénat a voté samedi pour une hausse sur les factures des chauffages au gaz dans le cadre de l'examen du budget pour 2026. Les factures des ménages chauffés à l'électricité, quant à elles, diminueraient.
Une mesure pour « accompagner la transition énergétique »
Le dispositif, qui agit sur les taxes sur l'énergie, devrait aider les ménages qui se chauffent à l'électrique. Pour eux, l'économie sera de 11 à 45 euros par an selon les consommations. Mais pour ceux qui se chauffent au gaz, la commission des Finances du Sénat anticipe une hausse de 12 à 80 euros par an (de 1 à 7 euros par mois).
La mesure provient de la droite, Jean-François Husson (Les Républicains), ayant proposé cette mesure dans le but « d'accompagner la transition énergétique ». Le rapporteur général du budget justifie ce choix en affirmant que le prix du gaz est « très bas ».
Le gouvernement applaudit, la gauche s'insurge
Du côté du gouvernement, le ministre de l'Économie Roland Lescure s'est montré enthousiaste à l'idée de favoriser l'électrique« à la fois décarbonée et souveraine ». Une vision positive du chauffage à l'électricité, qu'il oppose à une consommation de gaz « carbonée et non souveraine ».
À gauche, en revanche, la mesure est contestée. Selon le sénateur de la Sarthe Thierry Cozic (PS), l'évolution vers l'électrique « ne doit en aucun cas se faire au détriment de ceux qui se chauffent au gaz, bien plus souvent par contrainte que par choix réel ».
Par Raphaël Barrou
Chauffage
Transition énergétique
Sénat
PLF 2026
