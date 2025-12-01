Reprise modérée des créations d’entreprises artisanales du BTP en 2024
Publié le 01 décembre 2025, mis à jour le 01 décembre 2025 à 18h02, par Virginie Kroun
2024 marque une reprise de création d’entreprises artisanales, d’après le dernière baromètre ISM-MAAF. 280 000 nouvelles structures sont nées en un an, soit +11 % (contre +6 % de créations d’entreprises au global).
Des chiffres qui confirment « la dynamique observée depuis 2022 : l’artisanat reste très attractif et suscite chaque année de nouvelles vocations », commente Anne-Sophie Prissé, directrice Marketing et Communication de la MAAF.
Elle ajoute : «Une dynamique qui ne doit pas dissimuler les disparités sectorielles et territoriales, ni les signaux préoccupants sur la transmission des entreprises artisanales, encore très minoritaires. »
D’un point de vue territorial, les taux de créations sont particulièrement forts dans les bassins économiques les plus denses. Mention spéciale à l’Auvergne-Rhône-Alpes qui passe de -8 % en 2023 à +18 % en 2024. Du côté de la Bourgogne-Franche-Comté (+5 %) et de la Corse (+7 %), la hausse est plus contenue.
L’aménagement paysager s'épanouit, la maçonnerie générale décline
Les activités de services connaissent une hausse marquée de créations d’entreprises (+17 %), tandis que le BTP traverse une croissance plus modérée (+4 %), mais « une belle hausse par rapport à 2023 ».
L’aménagement paysager, compté comme activité dans le secteur, fait éclore le plus d’entreprises (+23 %, 6380). Les structures d’installation d’eau et de gaz s’en tirent à bon compte (+6 %, 6 540). La légère hausse de nouvelles entreprises d’installation électrique (+2 % ; 13 340) compense le déclin côté maçonnerie générale (-2 %).
1 nouvelle activité sur 2 marque un projet de reconversion d’après le baromètre, plus précisément 48 %. C’est d’autant plus vrai dans l’artisanat de fabrication (69 %) et les services (61 %). Le BTP déclenche aussi des vocations, avec 25 % des créations d’entreprises artisanales dans le secteur liées à un changement de carrière.
Parmi les entreprises à céder d’ici cinq ans, le BTP fortement représenté
Si 1 création sur 10 est issue d’une transmission, 72 000 entreprises artisanales ont un.e dirigeant.e de plus de 60 ans et seront à céder sous cinq ans.
« La transmission d’entreprise en fin de carrière se prépare plus sereinement lorsqu’elle est anticipée. Pourtant, de nombreux dirigeants s’y préparent peu ou trop tardivement, espérant plutôt une reprise au sein de leur entourage (famille, salariés, connaissances…), et réduisant malheureusement les opportunités de transmission. Dans certains secteurs de niche, les dirigeants peinent souvent à trouver un repreneur qualifié et doivent élargir leurs recherches », décrypte Catherine Elie, Directrice des études ISM.
Parmi les sociétés concernées, on retrouve une forte représentation des artisans maçons et électriciens. Ce qui peut s’expliquer par les difficultés à recruter des jeunes talents dans le bâtiment, et par extension de futurs dirigeants.
Par Virginie Kroun
