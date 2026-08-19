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ETT ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE - Batiweb

ETT ENERGIE TRANSFERT THERMIQUE

Route de Brest
29830 PLOUDALMEZEAU
France
Site web de la marque

Créée en 1979 et implantée à Ploudalmézeau, dans le Finistère, ETT est une entreprise industrielle française spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions HVAC performantes. Elle développe des équipements destinés au chauffage, à la climatisation, à la ventilation, au traitement de l’air et à la déshumidification des bâtiments professionnels.

ETT propose une large gamme de systèmes de traitement d’air à récupération d’énergie et de pompes à chaleur à hautes performances énergétiques. Son offre comprend notamment des rooftops, des centrales de traitement d’air, des conditionneurs d’air, des groupes sur l’eau, des déshumidificateurs, des équipements de traitement des process et des solutions hybrides adiabatiques.

Grâce à ses capacités de production et à son expertise en génie climatique, ETT conçoit des équipements personnalisés adaptés aux contraintes techniques et énergétiques de chaque projet. Ses solutions s’adressent aux secteurs de l’industrie, du commerce, de la logistique, de la santé, de l’aéronautique, du sport ainsi qu’aux bâtiments tertiaires et de loisirs.

ETT accompagne également ses clients pendant toute la durée de vie de leurs installations HVAC. Ses équipes assurent la mise en service, la mise au point, l’audit technique, l’optimisation énergétique, le pilotage des équipements, la maintenance, la fourniture de pièces détachées et la formation des professionnels.

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