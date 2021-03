EURADIF SA

EURADIF, fabricant de portes d’entrée, d’ouvrants monobloc et de panneaux décoratifs.

Créée en 1994 dans les Hauts-de-France par Jean-Gabriel CRETON, EURADIF est un acteur national majeur dans le domaine de la porte d’entrée. Nous créons, fabriquons et commercialisons des portes d’entrée, des ouvrants monobloc et des panneaux pour portes d’entrée en aluminium et PVC.

Notre clientèle est composée de fabricants de menuiseries ALU/PVC de toutes tailles : de la PME de quelques salariés aux plus grands groupes français. Nos 160 collaborateurs, répartis sur 2 sites de production, mettent leurs compétences à votre service pour vous apporter une satisfaction optimale en termes de qualité, d’innovation et de respect des délais. Nous vous remercions pour votre confiance et restons à votre écoute.

Le savoir-faire d’ EURADIF :

Portes d’entrée : Votre porte d’entrée est plus qu’une séparation entre l’intérieur et l’extérieur. Elle se doit d’être sécuritaire, esthétique et performante. Avec son cadre invisible, sa robustesse, sa serrure automatique à crochets, sa gâche filante, ses pièces anti-dégondage et son triple vitrage feuilleté de série, la porte d’entrée PASSAGE rassemble ce qui se fait de mieux en matière de porte d’entrée. Si vous choisissez l’ouvrant monobloc seul, celui-ci sera livré laqué, usiné et prêt à ferrer.

Ouvrants monobloc : nos ouvrants monobloc PASSAGE® sont livrés laqués ou plaxés, usinés selon vos ferrages et paumelles et prêts à ferrer. Tous les modèles sont livrables en version portes PORTABLOC® prêtes à poser.

Panneaux de porte : Le panneau de porte décoratif est le produit historique d’EURADIF ! Un panneau décoratif est soit vitré, soit plein. Il peut être mouluré (thermoformé pour le PVC, embouti ou avec moulures rapportées pour l’aluminium), rainuré ou lisse. Les parements (feuilles/peaux PVC ou parements aluminium) sont travaillés selon le décor (thermoformés, emboutis, rainurés, découpés si modèles vitrés), puis collés sur « l’âme » (le remplissage du panneau).

Accessoires : Bâtons de tirage, béquilles sur rosace, béquilles sur plaque, boutons, rosaces, verrous et indicateurs de verrouillage.

Porte d’entrée connectée : Le pack que nous vous proposons se compose du boitier Smart Lock et du Bridge de Nuki. La Smart Lock est un boitier élégant qui se fixe sur le cylindre du côté intérieur de la porte. Cet « entraineur de cylindre » est relié via Bluetooth ou Wi-Fi à votre smartphone et/ou à votre montre connectée (Apple ou Android). Une fois l’application Nuki téléchargée, elle détecte la Smart Lock à portée et permet une utilisation immédiate.

L’utilisateur peut ainsi paramétrer l’application pour que la porte s’ouvre automatiquement quand il rentre chez lui (fonction Auto Unlock) et son verrouillage quand il quitte son domicile (fonction Lock ’n’Go).