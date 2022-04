Société de services en informatique située en Touraine, EURICIEL s'est spécialisée dès sa création, en 1992, dans les solutions informatisées pour le bâtiment.

Renforcé très tôt par des équipiers dynamiques et fidèles, nous n’avons eu de cesse tout au long de ces années, d’améliorer et de perfectionner les solutions et services proposés.

Nos plus anciens clients bénéficient depuis 29 ans, de l’efficacité de nos services et la pertinence de nos produits. L’intégration récente de nos solutions WEB de nos solutions smartphones et tablettes souligne notre engagement à toujours vouloir vous proposer le meilleur.

EURICIEL est une entreprise saine et transparente. Nous tenons plus que tout à respecter nos engagements.

GIMI est notre logiciel pour les constructeurs de maisons individuelles.

Le savoir-faire d’EURICIEL :