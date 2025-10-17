EURO ROCA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EURO ROCA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

EUROROCA est un groupe d'entreprises espagnol, avec plus de 30 ans d'expérience dans la production et la distribution de pierre naturelle. Nous sommes un groupe de référence dans le secteur grâce à notre recherche continue d'innovation et de croissance, qui a créé une grande valeur ajoutée dans le monde de la conception et de la construction.

Nous avons deux usines de production à Porriño qui sont équipées de la technologie la plus moderne pour obtenir la meilleure production. Nous produisons plus de 95 000 m² de granit par mois, transformés en dalles, tuiles, plaquettes et découpés sur mesure.

L'un de nos principaux avantages est que nous possédons nos propres carrières. Cela nous permet de contrôler l'ensemble du processus de production.

La pierre naturelle est extraite en blocs de différentes carrières à travers le monde. Une fois les blocs prêts, ils sont sélectionnés et envoyés à notre usine de Porriño, en Galice.

Chez EUROROCA, nous avons également nos propres carrières : Gris Messi, Deza, Mondariz et Blanco Polar. Cela nous permet de prendre le contrôle total du processus de production, garantissant ainsi la qualité, la livraison et des prix compétitifs.

Une fois les blocs dans nos installations, nous les coupons. Dans le cas des dalles, nous utilisons des multifils et des métiers à tisser d'une capacité de production de 85 000 m2 par mois. Dans le cas des dalles, nous utilisons des coupe-blocs d'une capacité de production de 12 000 m2 par mois qui se prolongent ensuite dans notre ligne moderne de dallages où ils sont coupés à la taille demandée.

Une fois que nous obtenons la dalle découpée, nous lui appliquons l'une de nos neuf finitions : polie, adoucie, satinée, flammée, sablée, flammée, bouchardée, vieillie, hydrojet ou flammée à l'eau. Plus tard, ils peuvent être traités avec différentes résines pour améliorer leur couleur et leurs capacités techniques.

Une fois le produit final obtenu, nous le livrons là où nos clients l'exigent grâce à notre vaste réseau de marketing et de logistique.

Le savoir-faire d’EUROROCA :