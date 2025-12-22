Comment optimiser un chantier pour respecter la RE2020 ?

RE2020 : exigences renforcées en performance énergétique, carbone et confort. Découvrez les étapes clés pour réussir vos chantiers conformes.

Bien préparer le projet en amont

L’optimisation d’un chantier RE2020 commence dès la phase de conception. L’objectif est de minimiser les besoins énergétiques du bâtiment dès sa conception, en intégrant des solutions bioclimatiques et des matériaux à faible impact carbone.

→ Analyse du site et des contraintes environnementales

Étudier l’orientation du bâtiment pour maximiser les apports solaires passifs et limiter les déperditions thermiques.

Prendre en compte les contraintes du terrain (vents dominants, ombrages naturels, humidité…).

Intégrer la biodiversité dans le projet en favorisant la végétalisation et la gestion des eaux pluviales.

→ Choix des matériaux et des solutions constructives

Privilégier des matériaux biosourcés (bois, chanvre, paille) ou géosourcés (terre crue, pierre).

Vérifier l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) des matériaux utilisés pour limiter les émissions de CO₂.

Favoriser des structures légères et performantes (ossature bois, béton bas carbone…).

→ Optimisation thermique et énergétique

Concevoir un bâti très performant (isolation renforcée, traitement des ponts thermiques).

Intégrer des systèmes de ventilation adaptés (VMC double flux performante).

Limiter les besoins en chauffage et climatisation en misant sur des solutions passives (brise-soleil, inertie thermique, orientation optimisée).

Maîtriser l’impact carbone du chantier

La RE2020 impose de réduire les émissions de gaz à effet de serre dès la phase de construction. Plusieurs leviers permettent d’y parvenir :

→ Réduction de l’empreinte carbone des matériaux et équipements

Choisir des matériaux locaux pour limiter le transport et l’impact carbone.

Opter pour des équipements à haute efficacité énergétique et à faible impact environnemental.

→ Gestion des déchets et recyclage

Mettre en place un plan de gestion des déchets de chantier (tri, réemploi, valorisation).

Privilégier les matériaux issus du réemploi ou du recyclage (béton recyclé, bois de réemploi, etc.).

Réduire l’usage de plastique et d’emballages non recyclables.

→ Optimisation des transports et de la logistique

Favoriser les circuits courts et les fournisseurs locaux.

Mutualiser les livraisons et les déplacements pour limiter l’impact carbone.

Optimiser le phasage du chantier pour éviter les pertes de temps et les ressources inutiles.

Assurer une performance énergétique optimale

Le respect de la RE2020 passe par une exigence accrue en matière d’efficacité énergétique.

→ Mise en place d’un système énergétique bas carbone

Intégrer des équipements de production d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, géothermie).

Favoriser l’autoconsommation et les systèmes de stockage d’énergie.

Adapter la consommation énergétique du bâtiment à son usage réel (domotique, capteurs intelligents).

→ Isolation et étanchéité renforcées

Améliorer l’enveloppe thermique du bâtiment avec des isolants performants et durables.

Assurer une étanchéité parfaite à l’air pour limiter les fuites énergétiques.

Vérifier la qualité de mise en œuvre avec des tests d’infiltrométrie.

→ Optimisation des équipements techniques

Installer des systèmes de chauffage et de rafraîchissement adaptés aux besoins réels du bâtiment.

Utiliser des éclairages LED basse consommation avec gestion automatisée.

Mettre en place des compteurs intelligents pour suivre et ajuster la consommation énergétique.

Garantir le confort des occupants

La RE2020 ne se limite pas aux aspects énergétiques et carbone, elle impose également des critères de confort d’été et de qualité de l’air intérieur.

→ Limiter la surchauffe estivale

Intégrer des protections solaires efficaces (brise-soleil, stores, végétalisation).

Privilégier l’inertie thermique et les matériaux capables d’absorber la chaleur la journée pour la restituer la nuit.

Optimiser la ventilation naturelle en favorisant la circulation de l’air dans le bâtiment.

→ Améliorer la qualité de l’air intérieur

Choisir des matériaux à faibles émissions de COV (Composés Organiques Volatils).

Installer un système de ventilation performant pour un renouvellement d’air constant.

Intégrer des espaces de végétalisation intérieure pour purifier l’air naturellement.

Suivi et validation de la conformité RE2020

Une fois le chantier terminé, il est essentiel de vérifier que toutes les exigences RE2020 sont bien respectées.

→ Tests et certifications

Réaliser un test d’infiltrométrie pour vérifier l’étanchéité du bâtiment.

Faire appel à un bureau d’études thermiques pour valider les performances énergétiques.

Obtenir les certifications adaptées (NF HQE, Passivhaus, BEPOS…).

→ Mise en service et ajustements

Vérifier le bon fonctionnement des équipements énergétiques et des systèmes de ventilation.

Ajuster les réglages pour optimiser les consommations réelles.

Sensibiliser les occupants à l’utilisation optimale du bâtiment.

Optimiser un chantier pour respecter la RE2020 nécessite une approche globale et une attention particulière dès la conception. En intégrant des matériaux bas carbone, des équipements performants et des stratégies bioclimatiques, il est possible de construire des bâtiments à faible impact environnemental, tout en garantissant un confort optimal aux usagers. L’anticipation, la coordination des acteurs et le suivi rigoureux du projet sont les clés du succès pour une construction durable et conforme aux exigences réglementaires.

Par Camille Decambu