RGE, QUALIBAT… Quelle certification choisir et pourquoi ?
Publié le 22 décembre 2025, mis à jour le 22 décembre 2025 à 10h08, par Camille Decambu
Le label RGE : indispensable pour les aides publiques
La certification RGE est attribuée aux entreprises réalisant des travaux de performance énergétique. Elle est essentielle pour permettre aux clients de bénéficier de dispositifs comme MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro (PTZ) ou encore les certificats d'économies d'énergie (CEE).
→ Quels sont les critères pour devenir RGE ?
- Suivre une formation spécifique reconnue par l’État.
- Justifier d'au moins deux références de chantiers réalisés.
- Se soumettre à un audit sur chantier dans les deux ans suivant la certification.
→ Pour qui est-elle recommandée ?
- Les artisans et entreprises spécialisés en isolation, chauffage, menuiserie, photovoltaïque ou autres travaux de rénovation énergétique.
- Ceux qui souhaitent attirer une clientèle cherchant à réduire leur consommation d'énergie tout en profitant des aides publiques.
La certification QUALIBAT : un gage de qualité
La certification QUALIBAT met en avant le savoir-faire technique des entreprises de construction et de rénovation. Elle est attribuée après une évaluation rigoureuse des compétences et des références de l’entreprise.
→ Quels sont les avantages de QUALIBAT ?
- Valorise le professionnalisme et la qualité des prestations.
- Améliore la visibilité et la crédibilité de l’entreprise.
- Facilite l’accès à certains marchés publics et privés.
→ Pour qui est-elle recommandée ?
- Les entreprises souhaitant se différencier par leur expertise technique.
- Les professionnels intervenant sur des chantiers publics ou d'envergure.
- Ceux qui veulent inspirer confiance aux maîtres d'ouvrage et aux architectes.
RGE ou QUALIBAT : quelle certification choisir ?
|Critère
|RGE
|QUALIBAT
|Accès aux aides publiques
|Oui
|Non
|Valorisation du savoir-faire
|Oui
|Oui
|Audit sur chantier
|Oui
|Oui
|Domaine principal
|Rénovatioh énergétique
|Travaux de construction et rénovation
- Choisir RGE si tu interviens dans la rénovation énergétique et que tes clients veulent profiter des aides financières.
- Choisir QUALIBAT si tu veux prouver ton expertise technique et accéder à des marchés exigeants.
- Cumuler les deux certifications est un atout stratégique pour renforcer la crédibilité de ton entreprise.
Obtenir une certification RGE ou QUALIBAT est un investissement rentable pour ton entreprise du bâtiment. La première ouvre les portes des aides publiques, la seconde valorise ton expertise. En fonction de ton activité, choisis celle qui correspond à tes objectifs et à ta clientèle. Cumuler les deux est idéal pour maximiser tes opportunités !
