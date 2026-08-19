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Eurobéton est une entreprise industrielle française spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise en œuvre d’éléments préfabriqués en béton armé, béton précontraint et béton architectonique. Membre du groupe PBM, elle accompagne les professionnels de la construction dans la réalisation de bâtiments durables, fonctionnels et adaptés aux contraintes de chaque projet.

Eurobéton propose une large gamme de solutions en béton préfabriqué comprenant des poteaux, poutres, pannes, planchers, panneaux de façade et éléments de structure. Ces produits sont destinés à la construction de bâtiments industriels, plateformes logistiques, centres commerciaux, parkings, locaux tertiaires et autres ouvrages de grande envergure.

Grâce à son bureau d’études intégré, Eurobéton intervient dès la phase de conception afin de dimensionner les éléments et de définir les solutions constructives les mieux adaptées. L’entreprise assure également le transport et le montage des structures en béton avec ses propres équipes, permettant une prise en charge globale du chantier, jusqu’à la réalisation de bâtiments clés en main.

Les solutions proposées par Eurobéton répondent notamment aux exigences de résistance mécanique, de sécurité incendie, de performance thermique, d’isolation acoustique et d’intégration architecturale. Ses panneaux préfabriqués sont disponibles avec différentes finitions pour personnaliser les façades et répondre aux besoins esthétiques des projets.