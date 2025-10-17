EUROCLIMA AG - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EUROCLIMA AG », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1963, Euroclima est le leader du marché des systèmes de climatisation et des unités de climatisation.

Nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de climatisation et de ventilation de haute qualité pour toutes les applications, des simples applications de confort aux solutions hygiéniques et de traitement de l'air ainsi que des systèmes de récupération de chaleur hautement efficaces.

Euroclima est une entreprise industrielle internationale avec 5 sites de production en Italie, en Autriche, en Inde et aux Emirats Arabes Unis avec une surface de production totale de près de 40 000 m².

Notre compétence principale est la production et la distribution mondiale d'unités de traitement d'air et de ventilo-convecteurs de haute qualité.

Nous essayons de dépasser les attentes de nos clients grâce à l'innovation, la qualité et un service complet. Euroclima compte actuellement plus de 450 employés permanents.

En outre, Euroclima dispose d'un réseau de distribution diversifié avec des bureaux de vente et de service en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Australie.

Des partenaires de coopération dans différents pays assurent le développement du marché à l'échelle nationale et un service après-vente optimal.

Gestion de la qualité certifiée :

Comme chaque projet qui a ses propres exigences spécifiques et chaque pays qui a ses propres règles et réglementations, nous sommes impliqués dans un certain nombre de programmes certifiés au niveau international. Les programmes s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des performances et de la qualité afin d'améliorer à la fois les aspects hygiéniques et la réduction de la consommation énergétique de nos produits.

Orientation environnementale :

Nos applications sont conçues et fabriquées conformément aux normes de protection de l'environnement les plus élevées. La menuiserie et 90% des composants utilisés peuvent être recyclés. Le logiciel de conception permet d'optimiser chaque composant dans les moindres détails et de l'adapter aux besoins de chaque client. La durabilité est également très importante pour nous. Ainsi, notre produit est conçu de manière optimale pour une élimination à long terme.

Le savoir-faire d’Euroclima :