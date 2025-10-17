ConnexionS'abonner
Fermer
EUROCLIMA AG - Batiweb

EUROCLIMA AG

Via Johann Georg Mahl, 1B
39031 Brunico BZ
Italie
Site web de la marque

Depuis 1963, Euroclima est le leader du marché des systèmes de climatisation et des unités de climatisation.

Nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de climatisation et de ventilation de haute qualité pour toutes les applications, des simples applications de confort aux solutions hygiéniques et de traitement de l'air ainsi que des systèmes de récupération de chaleur hautement efficaces. 

Euroclima est une entreprise industrielle internationale avec 5 sites de production en Italie, en Autriche, en Inde et aux Emirats Arabes Unis avec une surface de production totale de près de 40 000 m².

Notre compétence principale est la production et la distribution mondiale d'unités de traitement d'air et de ventilo-convecteurs de haute qualité.

Nous essayons de dépasser les attentes de nos clients grâce à l'innovation, la qualité et un service complet. Euroclima compte actuellement plus de 450 employés permanents. 

En outre, Euroclima dispose d'un réseau de distribution diversifié avec des bureaux de vente et de service en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Australie.

Des partenaires de coopération dans différents pays assurent le développement du marché à l'échelle nationale et un service après-vente optimal.

Gestion de la qualité certifiée :
Comme chaque projet qui a ses propres exigences spécifiques et chaque pays qui a ses propres règles et réglementations, nous sommes impliqués dans un certain nombre de programmes certifiés au niveau international. Les programmes s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des performances et de la qualité afin d'améliorer à la fois les aspects hygiéniques et la réduction de la consommation énergétique de nos produits.

Orientation environnementale
Nos applications sont conçues et fabriquées conformément aux normes de protection de l'environnement les plus élevées. La menuiserie et 90% des composants utilisés peuvent être recyclés. Le logiciel de conception permet d'optimiser chaque composant dans les moindres détails et de l'adapter aux besoins de chaque client. La durabilité est également très importante pour nous. Ainsi, notre produit est conçu de manière optimale pour une élimination à long terme.

Le savoir-faire d’Euroclima

  • Unités personnalisées : ZHK INOVA, ZHK INOVA + KonAir, ZHK VISION
  • Unités compactes : ZHK NANO, APPARTEMENT ZHK, Assainisseur d'air
  • Module d'efficacité ZHK : Module hydraulique pour une récupération de chaleur à haut rendement
  • Ventilo-convecteurs : ventilo-convecteurs standardisés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, les hôtels, les bureaux, les écoles, les magasins et les hôpitaux.

 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.