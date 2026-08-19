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EUROFENCE - Batiweb

EUROFENCE

26 rue de la Gare
52110 DOULEVANT LE CHATEAU
France
Site web de la marque

Eurofence est un concepteur et fabricant français spécialisé dans les clôtures industrielles, les portails métalliques et les solutions de protection périmétrique destinées aux professionnels et aux prescripteurs.

Implantée à Doulevant-le-Château, en Haute-Marne, Eurofence fabrique sur son propre site une gamme complète de panneaux en treillis soudé, poteaux métalliques, barreaudages, portails, portillons, mains courantes et pare-ballons. L’entreprise propose également des clôtures haute sécurité et des dispositifs de protection ou de détection adaptés aux sites sensibles.

Grâce à son expertise dans la sécurité périmétrique passive et active, Eurofence accompagne les projets depuis leur étude jusqu’au suivi et à la coordination du chantier. Ses solutions répondent aussi bien aux besoins de délimitation des espaces qu’aux exigences renforcées de protection contre les intrusions.

Organisée sous la forme d’une société coopérative et participative, Eurofence s’appuie sur plus de 50 ans de savoir-faire industriel. L’entreprise travaille avec les poseurs, distributeurs et professionnels sur l’ensemble de la France et dans les territoires d’outre-mer.

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