Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Recrutement : une « Journée de l’emploi » au Paris Builders Show

Emploi
Publié le 23 septembre 2026 à 16h30, par Claire Lemonnier
Une Journée de l’emploi aura lieu le jeudi 1er octobre sur le Paris Builders Show. Murs de l’emploi, rencontres sur les stands et espace « Job Connect » permettront aux candidats de découvrir les métiers et les opportunités proposées par les exposants.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Alors que le Paris Builders Show compte près de 1 800 exposants, les organisateurs du salon ont prévu une « Journée de l’emploi » le jeudi 1er octobre, lors du dernier jour de l’évènement.


Mettre en relation candidats et recruteurs


L’objectif : mettre en relation étudiants, candidats et personnes en reconversion avec des entreprises qui cherchent à recruter.

Mais aussi mettre en lumière la diversité des métiers du bâtiment entre construction, rénovation, génie climatique, équipements sanitaires, second œuvre, métiers techniques, ingénierie, maintenance, etc.

Les offres d’emploi proposées par les exposants de Batimat, Interclima et Idéobain seront accessibles grâce aux « murs de l’emploi », installés dans les différents halls.

Les entreprises participantes pourront également prévoir des affichages dédiés ou des supports de présentation sur leur stand.

Le parcours sera libre, chaque candidat pourra ainsi identifier les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers proposés et aller directement à la rencontre des équipes sur les stands.

« De nombreux responsables des ressources humaines, recruteurs et équipes opérationnelles feront le déplacement pour accueillir les candidats sur les stands, présenter leurs métiers, répondre à leurs questions et échanger sur les compétences recherchées, les parcours professionnels et les perspectives d’évolution », souligne RX, organisateur du salon.


Un espace « Job Connect » sur Interclima


Par ailleurs, il est à noter qu’un espace « Interclima Job Connect » sera accessible durant toute la durée du salon.

Même objectif : favoriser les échanges entre les étudiants, candidats, organismes de formation et professionnels, avec un focus sur la filière du génie climatique.

Un « Café RH » – organisé en partenariat avec France Travail – aura lieu les mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre au matin.

Un « mur des CV » permettra également aux candidats de valoriser leur profil et leurs compétences auprès des entreprises.

Enfin, des prises de parole consacrées aux métiers, aux formations et aux évolutions de la filière se tiendront sur cet espace.


Pour s’inscrire, c’est ici.

Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.