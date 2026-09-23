Une Journée de l’emploi aura lieu le jeudi 1er octobre sur le Paris Builders Show. Murs de l’emploi, rencontres sur les stands et espace « Job Connect » permettront aux candidats de découvrir les métiers et les opportunités proposées par les exposants.

Alors que le Paris Builders Show compte près de 1 800 exposants, les organisateurs du salon ont prévu une « Journée de l’emploi » le jeudi 1er octobre, lors du dernier jour de l’évènement.



Mettre en relation candidats et recruteurs



L’objectif : mettre en relation étudiants, candidats et personnes en reconversion avec des entreprises qui cherchent à recruter.

Mais aussi mettre en lumière la diversité des métiers du bâtiment entre construction, rénovation, génie climatique, équipements sanitaires, second œuvre, métiers techniques, ingénierie, maintenance, etc.

Les offres d’emploi proposées par les exposants de Batimat, Interclima et Idéobain seront accessibles grâce aux « murs de l’emploi », installés dans les différents halls.

Les entreprises participantes pourront également prévoir des affichages dédiés ou des supports de présentation sur leur stand.

Le parcours sera libre, chaque candidat pourra ainsi identifier les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers proposés et aller directement à la rencontre des équipes sur les stands.

« De nombreux responsables des ressources humaines, recruteurs et équipes opérationnelles feront le déplacement pour accueillir les candidats sur les stands, présenter leurs métiers, répondre à leurs questions et échanger sur les compétences recherchées, les parcours professionnels et les perspectives d’évolution », souligne RX, organisateur du salon.



Un espace « Job Connect » sur Interclima



Par ailleurs, il est à noter qu’un espace « Interclima Job Connect » sera accessible durant toute la durée du salon.

Même objectif : favoriser les échanges entre les étudiants, candidats, organismes de formation et professionnels, avec un focus sur la filière du génie climatique.

Un « Café RH » – organisé en partenariat avec France Travail – aura lieu les mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre au matin.

Un « mur des CV » permettra également aux candidats de valoriser leur profil et leurs compétences auprès des entreprises.



Enfin, des prises de parole consacrées aux métiers, aux formations et aux évolutions de la filière se tiendront sur cet espace.



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