Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Au congrès HLM, Olivier Faure et François Hollande s’expriment sur le logement

Immobilier
Publié le 23 septembre 2026 à 14h00, par Claire Lemonnier
Réunis au congrès HLM à Bordeaux, Olivier Faure et François Hollande ont exposé leurs constats et leurs propositions face aux difficultés d’accès au logement, qui touchent aussi bien le parc social que le marché privé.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

À l’occasion du congrès HLM qui se tient à Bordeaux du 22 au 24 septembre, Olivier Faure (candidat à la primaire de la gauche sociale-démocrate) et François Hollande, ont exposé leurs idées pour le logement.

Rendre le logement plus accessible


Pour Olivier Faure, le logement est « un sujet central » et « au cœur de toutes les contradictions et de toutes les difficultés du pays ». Selon lui, il s’agit d’une question de pouvoir d’achat, mais aussi d’une question de santé, d’emploi et d’éducation.

Ainsi, il défend la poursuite de l’encadrement des loyers, la régulation des prix du foncier et le soutien à l’accession à la propriété.

Il s’oppose aux récentes propositions de Marine Le Pen pour le logement, qui souhaite donner la priorité aux Français dans les attributions de logements sociaux ou encore supprimer la loi SRU, qui impose des quotas de HLM dans certaines communes urbaines.


Des difficultés dans le logement social comme dans le logement privé


Pour l’ancien président de la République François Hollande, « le logement est une question fondamentale, notamment pour la jeune génération » qui a « le plus de difficultés pour se loger ».

Au-delà de l’état du logement social, François Hollande a aussi évoqué « les difficultés du logement en général », et notamment « le logement privé » qui pâtit d’une construction neuve au ralenti.

En témoignent encore les derniers chiffres de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), qui fait état d’une baisse de 23,6 % des ventes de logements neufs sur un an au 2ème trimestre 2026.

La Fédération Française du Bâtiment (FFB), elle, rappelle que les permis de construire sont encore en baisse de 8 % sur les trois derniers mois à fin juillet.                                                                   

Newsletter                  

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

                  

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

                  Je m’abonne gratuitement →
Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.