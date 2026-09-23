Réunis au congrès HLM à Bordeaux, Olivier Faure et François Hollande ont exposé leurs constats et leurs propositions face aux difficultés d’accès au logement, qui touchent aussi bien le parc social que le marché privé.

À l’occasion du congrès HLM qui se tient à Bordeaux du 22 au 24 septembre, Olivier Faure (candidat à la primaire de la gauche sociale-démocrate) et François Hollande, ont exposé leurs idées pour le logement.

Rendre le logement plus accessible



Pour Olivier Faure, le logement est « un sujet central » et « au cœur de toutes les contradictions et de toutes les difficultés du pays ». Selon lui, il s’agit d’une question de pouvoir d’achat, mais aussi d’une question de santé, d’emploi et d’éducation.



Ainsi, il défend la poursuite de l’encadrement des loyers, la régulation des prix du foncier et le soutien à l’accession à la propriété.



Il s’oppose aux récentes propositions de Marine Le Pen pour le logement, qui souhaite donner la priorité aux Français dans les attributions de logements sociaux ou encore supprimer la loi SRU, qui impose des quotas de HLM dans certaines communes urbaines.



Des difficultés dans le logement social comme dans le logement privé



Pour l’ancien président de la République François Hollande, « le logement est une question fondamentale, notamment pour la jeune génération » qui a « le plus de difficultés pour se loger ».

Au-delà de l’état du logement social, François Hollande a aussi évoqué « les difficultés du logement en général », et notamment « le logement privé » qui pâtit d’une construction neuve au ralenti.

En témoignent encore les derniers chiffres de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), qui fait état d’une baisse de 23,6 % des ventes de logements neufs sur un an au 2ème trimestre 2026.

La Fédération Française du Bâtiment (FFB), elle, rappelle que les permis de construire sont encore en baisse de 8 % sur les trois derniers mois à fin juillet.